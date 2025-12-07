64 yaşındaki Michael McEvoy’un bahçesinde yıllarca sorunsuz duran bambu, bu yaz aniden kontrolden çıkarak beton zemini delip komşu bahçelerine kadar yayıldı. Ev sahibi, yayılımı durdurmak için binlerce sterlin harcamak zorunda kaldı.

İngiltere’nin Ramsgate kentinde yaşayan 64 yaşındaki Michael McEvoy, 10 yıl önce satın aldığı evin bahçesindeki bambuların kontrolden çıkmasıyla büyük bir sorunla karşı karşıya kaldı. Sıcakların etkisiyle olağanüstü hızla yayılan bambu, kısa sürede McEvoy’un bahçesinden çıkarak komşuların bahçelerine ve hatta beton kaplı yola kadar ilerledi.

BETONUN ALTINDAN BİLE SIZDI

McEvoy durumun farkına vardığında bambu çoktan evin bahçesindeki kulübenin altına kadar ulaşmıştı. Kulübe sökülüp beton zemin kaldırıldığında, toprağın altında metrelerce uzanan kalın kök yapısı ortaya çıktı. Bitkinin iki komşunun bahçesine de nüfuz ettiği anlaşıldı.

İngiltere merkezli Daily Express'e konuşan McEvoy, "Bahçemizin sonunda bir paravan görevi görüyordu. Çok fazla yayılmamıştı. On yıldır durum aşağı yukarı aynıydı ama yüksekti, uzundu. Bu hoşumuza gidiyordu çünkü karşı bahçedeki insanlar bizim bahçemizi göremiyor veya içine bakamıyordu" dedi.

10 yıl sonra ortaya çıkan gizli tehlike! Betonun altından komşulara kadar sızdı

MASRAF BİNLERCE STERLİNE ULAŞTI

McEvoy, yayılımı durdurmak için profesyonel bir ekipten yardım aldı. Köklerin tamamen temizlenmesi binlerce sterline mal olurken, ileride yeniden büyüme ihtimaline karşı 5 yıllık bir sigorta poliçesi yaptırmak zorunda kaldığını belirtti.

Öte yandan McEvoy, komşularının anlayışlı davrandığını ve meselenin sakin bir şekilde halledildiğini söyleyerek ev satın almak isteyenlere bambu konusunda dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

