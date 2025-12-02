ABD’nin Kentucky eyaletinde Shawn ve Nancy Ann Durbin çifti, 62 yaşındaki komşuları Bobby Penninton’ın ölümüyle bağlantılı olarak cinayetle suçlanıyor.

ABD’nin Kentucky eyaletinde 39 yaşındaki Shawn ve 36 yaşındaki Nancy Ann Durbin çifti, yaşlı komşuları Bobby Penninton’ı ikinci kattaki balkondan attıkları iddiasıyla suçlanıyor.

4 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

13 Kasım’da kalp krizi ihbarı üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, Penninton’ın ikinci kattan düştüğünü öğrendi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan adam, dört gün sonra yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Nancy Ann Durbin

TARTIŞMA ALEVLENİNCE BALKONDAN ATTILAR

Olaya ilişkin açıklamalarda bulunan polis yetkilisi Chris Denham, çiftin olaydan önce yaşlı adamla bir anlaşmazlık yaşadığını, tartışma alevlenince adamın balkondan atıldığını bildirdi.

Shawn Durbin

Tartışmanın ne hakkında olduğunu bilmediğini söyleyen Denham, "Pennington'ın çifte sorun çıkardığına dair hiçbir kanıt yoktu. Niyetlerinin ne olduğunu bilmiyorum," ifadelerinde bulundu.

Olaya ilişkin soruşturma sürerken, çiftin 9 Aralık’ta mahkemeye çıkarılması bekleniyor.

