ABD’nin Kansas eyaletinde yaşayan Lorenzo Lopez, uyuduğu sırada boynundaki zincir kolyenin yatağının yanındaki şarj cihazı ile uzatma kablosunun arasına sıkışması sonucu elektrik akımına kapıldı. Korkunç olayda ağır yaralanan çocuk, ölümden son anda kurtuldu.

Korkunç olay, ABD’nin Kansas eyaletindeki bir evde yaşandı. Uyuduğu sırada boynundaki zincir kolyesi yatağının yanındaki şarj cihazı ile uzatma kablosunun arasına sıkışan Lorenzo Lopez, elektrik akımına kapıldı.

Metal kolyesi prize sıkıştı! Küçük çocuk uykusunda faciayı yaşadı

METAL KOLYESİ YÜZÜNDEN ELEKTRİK AKIMINA KAPILDI

Lopez’in annesi Kourtney Pendleton’ın anlattığına göre talihsiz çocuk uyurken yan döndüğü sırada metal kolyesi prizin içine sıkıştı. Elektrik akımının etkisiyle uzun süre sesini çıkaramayan çocuk, sonunda kolyeyi çıkarmayı başararak yardım isteyebildi.

DERİ NAKLİ YAPILDI

Uykusundan çığlık sesleriyle uyanan annesi, hemen yardıma koşarak acil sağlık ekiplerine haber verdi. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan çocuk, acil şekilde deri nakli ameliyatına alındı.

Metal kolyesi prize sıkıştı! Küçük çocuk uykusunda faciayı yaşadı

SESİNİ ÇIKARAMAMIŞ

Olayın ardından yerel basına açıklamalarda bulunan Lorenzo, olay esnasında boynunda bir sıcaklık hissettiğini, çığlık atmaya çalıştığını ama elektrik akımından dolayı sesini çıkaramadığını söyledi.

"ÖLECEĞİMİ SANDIM"

Yaşadıklarını ‘korkunç’ olarak nitelendiren Lopez, “Neredeyse öleceğimi sandım” dedi. Annesi Pendleton ise hastanede bir görevlinin kendisine, “O zinciri çıkarmasaydı elektrik çarpmasından ölebilirdi” dediğini aktardı. Pendleton, oğlunun ‘kendi hayatını kurtardığını’ vurgularken Lopez de “Sanırım kendimi kurtardım ve bunun için mutluyum” ifadelerini kullandı.

27 Kasım’da geçirdiği nakil operasyonunu başarıyla atlatan Lorenzo’nun tedavisi devam ediyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası