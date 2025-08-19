Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
1000’e karşı 19! Rusya ve Ukrayna arasında yeni cenaze takası

Ukrayna, Rusya’dan tam 1.000 Ukraynalı askerin cenazesini teslim aldığını duyurdu.

İstanbul’da yapılan müzakerelerin devamı kapsamında Rusya ile Ukrayna arasında ölen askerlerin cenazelerine ilişkin yeni bir takas gerçekleşti. 

Ukrayna Esirlerle İlgili Koordinasyon Merkezi, Rusya tarafından 1.000 Ukraynalı askerin cenazesinin teslim alındığını açıkladı.

Merkezin açıklamasında, bunlar arasında esir düşerken hayatını kaybeden 5 Ukraynalı askerin cenazesi bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Bu kişilerin, İstanbul’da yürütülen ikinci tur müzakereler kapsamında hazırlanan listelerde “ağır yaralı ve ağır hasta esirler” kategorisinde yer aldığı belirtildi.

KİMLİK TESPİTİ SÜRECİ BAŞLAYACAK

Merkezden yapılan açıklamada, "Yakın zamanda kolluk kuvvetlerinin soruşturmacıları ile İçişleri Bakanlığı'nın uzman kurumları tarafından gerekli tüm incelemeler yapılacak ve geri getirilen cenazelerin kimlik tespiti gerçekleştirilecektir" denildi.

UKRAYNA, 19 RUS ASKERİNİN CENAZESİNİ TESLİM ETTİ

Rus tarafı henüz resmi açıklama yapmadı. Ancak TASS, kaynaklara dayandırdığı haberinde, Ukrayna’nın 19 ölü Rus askerinin cenazesini Rusya’ya teslim ettiğini yazdı.

"TOPLAM 3.000 CENAZE TESLİM EDİLECEK"

Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Vladimir Medinsky, takasın İstanbul'da başlatılan müzakere sürecinin devamı olduğunu söyledi. Medinsky, RIA Novosti’ye yaptığı açıklamada, Rusya’nın toplamda 3.000 Ukraynalı askerin naaşını teslim etmeyi planladığını belirtti.

ARKA PLAN: '1000'E KARŞILIK 1000' ÖNERİSİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, daha önce yaptığı açıklamada, İstanbul’daki barış görüşmeleri sırasında gündeme gelen “1000’e karşılık 1000” esir takası teklifine karşılık Rusya’dan liste aldıklarını duyurmuştu.

