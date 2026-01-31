Türkiye’nin savunma sanayiinde kritik eşiklerden biri olan jet motorları, küresel ölçekte ilgi odağı haline geldi. Milli füzelerde dışa bağımlılığı sona erdiren motorlar, hem sayıları hem de ihracat başarılarıyla yeni bir dönemin kapısını araladı.

Antalya’da düzenlenen 5. Savunma ve Havacılık Sanayiinde Küresel Stratejiler Konferansı’nda konuşan KALE Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Osman Okyay, Türkiye’nin savunma sanayiinde geldiği noktayı ve motor ihracatındaki son durumu anlattı.

SAVUNMA SANAYİİNDE TÜRKİYE İLK 10’DA

Türkiye’nin savunma sanayii ihracatının 10 milyar dolar seviyesine yaklaştığını söyleyen Okyay, bu rakamla dünyanın en büyük 10 savunma ihracatçısı arasına girildiğini aktardı. Savunma sanayii ihracatının diğer sektörlerden farklı bir yapıya sahip olduğunu dile getiren Okyay, bu başarının arkasında devlet ve özel sektörün birlikte hareket etmesinin yer aldığını ifade etti.

Avrupa Savunma ve Havacılık Sanayicileri Derneği yönetim kuruluna seçildiğini hatırlatan Okyay, yurt dışında en çok yöneltilen sorunun “Türkiye bu atılımı nasıl yaptı?” olduğunu söyledi.

MİLLİ FÜZELERİN ARKASINDAKİ MOTOR GÜCÜ

KALE Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Kale Jet Motorları’nın, seyir füzeleri, kamikaze dronlar ve dolanan mühimmatlarda kullanılan jet motorlarını geliştirdiğini aktaran Okyay, çalışmaların 2012 yılında başladığını belirtti. İlk motorun 10 yılın ardından ortaya çıktığını, ardından kısa sürede iki yeni motorun daha geliştirildiğini kaydetti.

Halihazırda üç farklı motorla ROKETSAN ve TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen seyir füzelerinin itki sistemlerinin sağlandığını söyleyen Okyay, KARA ATMACA, ÇAKIR, ATMACA ve SOM füzelerinde bu motorların kullanıldığını ifade etti.

BREZİLYA’YA MOTOR SEVKİYATI BAŞLADI

Jet motoru geliştiren firma sayısının dünyada sınırlı olduğuna dikkat çeken Okyay, bu durumun Türkiye’ye küresel pazarda önemli bir avantaj sağladığını söyledi. 2025 yılı itibarıyla Brezilya Deniz Kuvvetleri için geliştirilen bir seyir füzesi projesine motor tedarik edildiğini açıklayan Okyay, motor sevkiyatlarının başladığını ve entegrasyon sürecinin devam ettiğini aktardı.

Uçuşlu testlerle birlikte sevk edilen motor sayısının artacağını belirten Okyay, jet motoru gibi Türkiye’nin uzun yıllar dışa bağımlı olduğu bir alanda ihracat yapılmasının özel bir anlam taşıdığını dile getirdi.

12’DEN FAZLA ÜLKE SIRADA, TALEP TÜRKİYE’YE GELİYOR

Motor ihracatının devamının geleceğini söyleyen Okyay, şu anda 12-13 ülke ve firma ile temas halinde olduklarını aktardı. İlginin doğrudan Türkiye’ye yöneldiğini ifade eden Okyay, “Biz çantayı alıp gitmiyoruz, gelip bizi buluyorlar” sözleriyle talebin boyutuna dikkat çekti.

Aynı anda dört yeni jet motoru geliştirme çalışmasının sürdüğünü belirten Okyay, bu sürecin zorlayıcı olduğunu ancak yüksek motivasyonla ilerlediklerini söyledi.

