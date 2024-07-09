12'si Suriye uyruklu! Çölde kaybolan 14 kişi ölü bulundu

'Yasa dışı göç güzergahı' olarak bilinen Cezayir'in Libya sınırına yakın çöl bölgesinde 12'si Suriye uyruklu toplam 14 kişinin cansız bedeni bulundu.

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Afrika'dan Avrupa'ya yasa dışı yollarla geçmeye çalışanların sıkça kullandığı güzergahlar arasında yer aldığı bilinen Cezayir'in güney vilayetlerinde birçok kişi çölde kayboldu.

12'Sİ SURİYE UYRUKLU

Cezayir merkezli sivil toplum kuruluşu Arama Kurtarma Derneği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Libya’ya sınır İlizi vilayetine bağlı çölde kaybolan 12'si Suriye uyruklu 14 kişinin ölü bulunduğu duyuruldu.

Yaşları 10 ila 57 arasında değişen 14 kişinin cansız bedenleri, İlizi vilayetine bağlı Burc Ömer İdris bölgesindeki morga kaldırıldı. Konuyla ilgili Cezayir makamlarından ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Cezayir'in orta ve güney kesimlerinde yer alan çöl bölgelerindeki sıcaklıkların son haftalarda 50 dereceyi gördüğü belirtiliyor.