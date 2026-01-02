Türkiye savunma sanayiinde 2026’ya hızlı başladı. TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. (TEI), yurt dışından aldığı 2,95 milyar dolarlık havacılık motoru siparişiyle küresel pazarda dikkatleri üzerine çekti. Dev anlaşmayla birlikte TEI’nin toplam sipariş hacmi 8,2 milyar dolara yükselirken, Türkiye’nin havacılık motorları alanındaki uluslararası gücü bir kez daha tescillendi.

TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. (TEI), yurt dışından aldığı 2,95 milyar dolarlık havacılık motoru siparişiyle savunma sanayiinde 2026’ya güçlü bir giriş yaptı.

Siparişle birlikte TEI’nin toplam sipariş hacmi 8,2 milyar dolara ulaştı. Türkiye’nin havacılık motorları alanındaki küresel konumu daha da güçlendi.

22 MOTOR PROGRAMI, KÜRESEL PAZARA ÜRETİM

Alınan siparişler kapsamında TEI, küresel sivil ve askerî havacılık projeleri için motor parçası üretimi ile bakım-onarım hizmetleri sunacak. Anlaşma, Türkiye’nin yüksek mühendislik kapasitesini ve savunma sanayiindeki ihracat gücünü doğrudan yansıtıyor.

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, TEI’nin aldığı bu siparişin 2026 yılının ilk büyük savunma sanayii ihracat başarısı olduğunu paylaştı.

TUSAŞ’TA HEDEF BÜYÜDÜ: 1,6 MİLYAR DOLAR İHRACAT

Diğer yandan TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu şirketin ihracat ve satış hedeflerini açıkladı. Demiroğlu, 2025’te ulaşılan 1 milyar dolarlık ihracat rakamının 2026 sonunda 1,6 milyar dolara çıkarılmasının hedeflendiğini duyurmuştu.

Ayrıca 19 milyar dolarlık bakiye sipariş tutarının 30 milyar dolara, yaklaşık 3,6 milyar dolar seviyesindeki satış hacminin ise 5 milyar dolara yükseltilmesi planlanıyor.

ERDOĞAN’IN SAVUNMA VİZYONU İHRACATA YANSIDI

Savunma sanayiindeki bu ihracat ivmesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uzun vadeli, yerli ve millî savunma sanayii politikalarının sahaya yansıması olarak öne çıkıyor. TEI’nin küresel motor pazarındaki büyümesi, Türkiye’nin ABD ve Avrupa merkezli firmalarla rekabet gücünü artıran kritik bir adım olarak kayıtlara gçti.

TÜRKİYE SAVUNMA SANAYİİNDE YENİ DÖNEME GİRİYOR

2,95 milyar dolarlık bu sipariş, yalnızca TEI için değil, Türkiye savunma sanayii için de yeni bir dönemin kapısını araladı.

Havacılık motorlarında elde edilen bu ihracat başarısı, 2026 ve sonrası için daha büyük anlaşmaların habercisi olacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası