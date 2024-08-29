23 Ağustos'ta saldırıya uğramıştı! Husiler yanan Yunan petrol gemisine düzenlenen operasyonu paylaştı

Sounion adlı petrol tankeri 23 Ağustos'ta İran destekli Husiler tarafından vurulmuştu. Kızıldeniz’de yangının devam ettiği petrol tankerine müdahale için geçici ateşkesi kabul eden Husiler, düzenlenen saldırıya ait görüntüleri yayınladı.

Görüntülerde, yüzleri maskeli ve elleri silahlı Husi üyelerinin tankerin çeşitli noktalarına patlayıcı cihazlar yerleştirdiği ve tankerden uzaklaşmalarının ardından patlayıcı cihazları patlattıkları görüldü.

HUSİLER, GEÇİCİ ATEŞKESİ KABUL ETMİŞTİ



İran'ın New York'taki Birleşmiş Milletler Misyonu, tarafından dün yapılan açıklamada, yangının devam ettiği petrol tankerine römorkör ve kurtarma gemilerinin ulaşabilmesi için Husilerin, geçici bir ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.



GEMİNİN MÜRETTEBATI TAHLİYE EDİLMİŞTİ



Sounion, ilk olarak 21 Ağustos'ta saldırıya uğramış ve saldırının ardından motor gücünü kaybetmişti. Mürettebat, yardım talebinde bulunmasının ardından bölgede bulunan AB güçleri tarafından kurtarılmıştı. Mürettebat, daha sonra Cibuti'ye nakledilmişti. Gemiye 23 Ağustos'ta düzenlenen ikinci saldırı sonrası yangın başlamıştı. Sounion, Yunanistan merkezli Delta Tankers tarafından işletilen ve bu ay içinde Husi saldırısına uğrayan üçüncü gemi oldu.