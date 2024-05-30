3 siyahi dava açtı! Amerikan Hava Yolları'na 'ırk ayrımcılığı' suçlaması

Üç siyahi adam, 'koktukları' gerekçesiyle uçaktan indirildiklerini iddia ederek Amerikan Hava Yollarına 'ırk ayrımcılığı' davası açtı.

5 Ocak'ta Arizona'dan New York'a giden uçağa binen siyahi yolcular Alvin Jackson, Emmanuel Jean Joseph ve Xavier Veal, Amerikan Hava Yollarına ırk ayrımcılığı davası açtı.

Açıklamada bulunan üç isim, Amerikan Hava Yolları yetkililerinin uçaktaki tüm siyahi yolcuları indirdiği öne sürdü ve "Amerikan Hava Yolları bizi siyahi olduğumuz için ayırdı, bizi utandırdı ve küçük düşürdü" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, uçakta bulunan görevlinin, kendilerine ve diğer 5 siyahi yolcuya 'beyaz bir erkek uçuş görevlisinin kimliği belirsiz bir yolcunun vücut kokusundan şikayetçi olması nedeniyle uçaktan çıkarıldıklarını' söylediği kaydedildi.

BAŞKA UÇUŞ BULUNAMADI, YENİDEN UÇAĞA ALINDILAR

Siyahi yolculara aynı istikamette başka bir uçuş ayarlanmaya çalışıldığı belirtilen açıklamada, başka bir sefer bulunamayınca tekrar yerlerine geçmelerine izin verildiği, uçağa yeniden bindikleri andan itibaren ise inişe kadar derin utanç, aşağılanma ve endişe duyduklarını ifade ettiler.

Yaşananların ardından Amerikan Hava Yollarının ırk ayrımcılığı yaptığı gerekçesiyle mahkemeye başvuran 3 kişi, dava dilekçelerinde, uçağın dışında bekledikleri sırada "vücut kokusundan dolayı bir gecikme" yaşandığı yönünde anons da geçildiğini belirtti.

HAVA YOLLARINDAN AÇIKLAMA

Diğer yandan, Amerikan Hava Yollarından da konuyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Ayrımcılıkla ilgili tüm iddiaları ciddiye alıyor ve müşterilerimizin bizimle uçmayı tercih ettiklerinde olumlu bir deneyim yaşamalarını istiyoruz. İddialar temel değerlerimizi ya da insanlara değer verme amacımızı yansıtmadığı için ekiplerimiz şu anda konuyu araştırmaktadır."