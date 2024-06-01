Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > 30 yıldır iktidardaydı! Mandela'nın partisi ilk kez mecliste çoğunluğu kaybetti

30 yıldır iktidardaydı! Mandela'nın partisi ilk kez mecliste çoğunluğu kaybetti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
30 yıldır iktidardaydı! Mandela&#039;nın partisi ilk kez mecliste çoğunluğu kaybetti

Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Güney Afrika’da 1994 yılından beri yani 30 yıldır iktidarda olan Afrika Ulusal Kongresi (ANC), parlamentoda çoğunluğu kaybetti

Güney Afrika Cumhuriyetinde 29 Mayıs Salı günü yapılan parlamento seçimlerinde resmi olmayan ilk sonuçlar açıklandı. Sonuçlara göre ülkede 30 yıldır iktidarda olan Afrika Ulusal Kongresi (ANC), parlamentoda çoğunluğu kaybetti.

İKTİDAR PARTİSİ PARLAMENTODA ÇOĞUNLUĞU KAYBETTİ

Güney Afrika Seçim Komisyonu (IEC) parlamento seçimlerine dair açıklama yaptı. Şu ana kadar oyların yüzde 99.5’inin sayıldığı belirtildi.

30 yıldır iktidardaydı! Mandela'nın partisi ilk kez mecliste çoğunluğu kaybetti - 1. Resim

Ülkenin apartheid rejiminin sona erdiği 1994’te yapılan ilk demokratik seçimde iktidara gelen Afrika Ulusal Kongresi (ANC), oyların yüzde 40.21’ini aldı. 

ANC böylelikle 30 yıl sonra ilk kez parlamentoda çoğunluğu kaybetti.

ANA MUHALEFET İKİNCİ SIRADA

Ana muhalefet partisi Demokratik İttifak (DA) ise oyların yüzde 21,63’ünü alarak sandıktan ikinci çıktı. Üçüncü sırada ise yüzde 14.61 oyla eski Devlet Başkanı Jacob Zuma liderliğindeki Ulusun Mızrağı (MK) yer aldı. Seçime katılım oranı ise yüzde 58.59’da kaldı.

30 yıldır iktidardaydı! Mandela'nın partisi ilk kez mecliste çoğunluğu kaybetti - 2. Resim

BAŞKANI HALK DEĞİL MECLİS SEÇİYOR

Güney Afrika’da devlet başkanı halk tarafından değil, Ulusal Meclis’te yapılan oylamayla salt çoğunluk esasına göre seçiliyor.

Bu açıdan parlamentoda çoğunluğu elde tutmak oldukça önemli. 

30 yıldır iktidardaydı! Mandela'nın partisi ilk kez mecliste çoğunluğu kaybetti - 3. Resim

MANDELA'NIN PARTİSİ 30 YILDIR İKTİDARDA

Apartheid rejiminin sona erdiği 1994’te demokratik yollarla seçilen ilk Devlet Başkanı Nelson Mandela'nın partisi olan Afrika Ulusal Kongresi (ANC), 30 yıldır parlamentoda çoğunluğa sahipti. 

Hiçbir partinin ülkeyi yönetmek için gerekli çoğunluğa ulaşamaması sonucu ülkede koalisyon hükümeti kurulması bekleniyor.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kızılcık Şerbeti’nin Umut karakterini oynayan Serkan Tınmaz diziden ayrılıyorMeteoroloji duyurdu, LGS'ye girecekler dikkat! Yarın sabah hava nasıl olacak?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Rekor boşanma! İş adamı eşine 1 milyar dolar tazminat ödeyecek - DünyaRekor boşanma! İş adamı eşine 1 milyar dolar tazminat ödeyecek3 aşamalı ateşkes görüşülüyordu! İsrail'den umutları suya düşüren açıklama - Dünyaİsrail'den umutları suya düşüren açıklamaBiden'ın Gazze önerisi AB'yi memnun etti! "Gazze'nin yeniden inşası için bu önemli" - DünyaBiden'ın Gazze önerisi AB'yi memnun etti!İsrail, bir çocuğu daha açlıktan öldürdü! - Dünyaİsrail, bir çocuğu daha açlıktan öldürdü!Bu kez kurban kendisi oldu! Öldürdüğü kadınların cesetlerini domuzlara yedirmişti! - DünyaBir seri katilin vahşet dolu hikayesiAfganistan'da tekne battı, 20 kişi hayatını kaybetti - DünyaTekne alabora oldu! 20 kişi hayatını kaybetti
Sonraki Haber Yükleniyor...