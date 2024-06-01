30 yıldır iktidardaydı! Mandela'nın partisi ilk kez mecliste çoğunluğu kaybetti

Güney Afrika’da 1994 yılından beri yani 30 yıldır iktidarda olan Afrika Ulusal Kongresi (ANC), parlamentoda çoğunluğu kaybetti

Güney Afrika Cumhuriyetinde 29 Mayıs Salı günü yapılan parlamento seçimlerinde resmi olmayan ilk sonuçlar açıklandı. Sonuçlara göre ülkede 30 yıldır iktidarda olan Afrika Ulusal Kongresi (ANC), parlamentoda çoğunluğu kaybetti.

İKTİDAR PARTİSİ PARLAMENTODA ÇOĞUNLUĞU KAYBETTİ

Güney Afrika Seçim Komisyonu (IEC) parlamento seçimlerine dair açıklama yaptı. Şu ana kadar oyların yüzde 99.5’inin sayıldığı belirtildi.

Ülkenin apartheid rejiminin sona erdiği 1994’te yapılan ilk demokratik seçimde iktidara gelen Afrika Ulusal Kongresi (ANC), oyların yüzde 40.21’ini aldı.

ANC böylelikle 30 yıl sonra ilk kez parlamentoda çoğunluğu kaybetti.

ANA MUHALEFET İKİNCİ SIRADA

Ana muhalefet partisi Demokratik İttifak (DA) ise oyların yüzde 21,63’ünü alarak sandıktan ikinci çıktı. Üçüncü sırada ise yüzde 14.61 oyla eski Devlet Başkanı Jacob Zuma liderliğindeki Ulusun Mızrağı (MK) yer aldı. Seçime katılım oranı ise yüzde 58.59’da kaldı.

BAŞKANI HALK DEĞİL MECLİS SEÇİYOR

Güney Afrika’da devlet başkanı halk tarafından değil, Ulusal Meclis’te yapılan oylamayla salt çoğunluk esasına göre seçiliyor.

Bu açıdan parlamentoda çoğunluğu elde tutmak oldukça önemli.

MANDELA'NIN PARTİSİ 30 YILDIR İKTİDARDA

Apartheid rejiminin sona erdiği 1994’te demokratik yollarla seçilen ilk Devlet Başkanı Nelson Mandela'nın partisi olan Afrika Ulusal Kongresi (ANC), 30 yıldır parlamentoda çoğunluğa sahipti.

Hiçbir partinin ülkeyi yönetmek için gerekli çoğunluğa ulaşamaması sonucu ülkede koalisyon hükümeti kurulması bekleniyor.