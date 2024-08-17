319 kişi var... Boeing 777 yolcu uçağı acil iniş yaptı

Japonya'dan İsviçre'ye giden, 319 yolcunun bulunduğu Boeing 777 yolcu uçağı seferini yarıda kesti. İsviçre Uluslararası Hava Yolları’na ait uçak Kazakistan’a acil iniş yaptı.

İsviçre Uluslararası Hava Yolları’na ait Tokyo-Zürih seferini yapan Boeing 777 yolcu uçağı, uçuş sırasında bir kişinin yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle Kazakistan’a acil iniş yaptı.

Kazakistan üzerinde uçan 319 yolcunun bulunduğu uçak seferini yarıda kesti. İsviçre Uluslararası Hava Yolları’na ait Tokyo-Zürih seferini yapan Boeing 777 yolcu uçağı, uçuş sırasında bir kişinin yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle Kazakistan’a acil iniş yaptı. Havayolları tarafından yapılan açıklamada, uçağın inişi sırasında da sorun yaşandığı belirtildi. Açıklamada, uçağın burun tekerleğinin çimlere takılarak sıkıştığı ve piste geri çekilmesi gerektiği ifade edildi. Uçağın hasar açısından inceleneceği ve soruşturma açılacağı kaydedildi.

Uçakta bulunan yolcuların hiçbirinin olay nedeniyle yaralanmadığı Hava yolu şirketi tarafından doğrulandı.