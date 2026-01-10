Yıldızlararası kökeniyle dikkat çeken 3I/ATLAS kuyruklu yıldızı, bu kez iki farklı noktadan elde edilen yeni karelerle gündeme geldi. Görüntülerden biri Hawaii’deki Gemini North Teleskobu ile Dünya’dan kaydedilirken, diğeri NASA’nın Europa Clipper uzay aracı tarafından uzaydan görüntülendi.

Dünyaya yakın bir konumdan geçeceği duyurulan 3I/ATLAS adlı kuyruklu yıldızı, 19 Aralık'ta Türkiye saatiyle 11.30 itibarıyla Dünya'ya 270 milyon kilometre kadar yaklaşmıştı.

Bilimsel kaynaklara göre 3I/ATLAS, gözle görülebilecek kadar parlak olmayan bir cisim. Çevrim içi teleskop yayınları aracılığıyla izlenebilecek ancak nesnenin, Dünya'dan çıplak gözle görünmesi beklenmiyor.

UZAYLILAR TARAFINDAN GÖNDERİLDİĞİ İDDİASI YALANLANDI

Şu ana kadar 3I/ATLAS’ın uzaylılar tarafından gönderildiğine dair iddiaları doğrulayan herhangi bir bilimsel kanıt elde edilmedi. Güneş Sistemi dışından gelen “3I/ATLAS” adlı kuyruklu yıldızın bir uzaylı aracı olabileceğine dair iddialar, yeni gözlemlerle büyük ölçüde zayıfladı. Aksine, kuyruklu yıldız üzerinde dünya dışı teknolojiye ait olası işaretleri tespit etmeye yönelik son çalışmalar da sonuçsuz kaldı.

Araştırmacılar, "teknolojik iz" olarak tanımlanan ve gelişmiş bir uygarlığa işaret edebilecek ölçülebilir sinyalleri aradı. Ancak dünyanın en büyük tam yönlendirilebilir radyo teleskobundan elde edilen verilerde olağan dışı ya da yapay bir sinyal tespit edilmedi.

