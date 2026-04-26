Ukrayna basınında yer alan ve dekomünizasyon yasaları kapsamında gizliliği kaldırılan KGB belgeleri, 1986’daki Çernobil felaketine dair daha önce bilinmeyen detaylara ışık tuttu.

Çernobil, sadece tarihin en büyük nükleer felaketi değil, aynı zamanda Sovyet sisteminin gerçek yüzünü dünyaya gösteren bir kırılma noktasıydı.

Ukrayna'da gizliliği kaldırılan KGB arşivlerine göre facia sadece bir kazadan ibaret değil.

40 yıllık yalanın belgesi! KGB raporları sızdı: Çernobil felaketinde bilinmeyen o detay

"SON TESLİM TARİHİ" UĞRUNA FEDA EDİLMİŞ

Sovyetler Birliği’nde projelerin Ekim Devrimi gibi sembolik tarihlere yetiştirilmesi sarsılmaz bir kuraldı. Çernobil Nükleer Santrali de bu "yetiştirme" telaşının kurbanı oldu. 1978 tarihli gizli bir KGB raporu, santralin inşaat aşamasında teknolojik standartların ağır şekilde ihlal edildiğini, zemin döşemelerinde çatlaklar oluştuğunu ve panellerin yerinden oynadığını açıkça belgeledi.

Mühendislerin, üstlerinin gözüne girmek için trajik sonuçları görmezden gelerek inşaatı hızlandırması, felaketin temelini yıllar öncesinden atmıştı.

REAKTÖR SUYUNDA "ATOM BALIĞI" YETİŞTİRİCİLİĞİ

Güvenlik ihlalleri bazen akıl almaz boyutlara ulaştı. 1981 tarihli bir not, reaktörü soğutmak için kullanılan suyun toplandığı havuzda endüstriyel balık yetiştiriciliği yapıldığını ortaya çıkardı.

Reaktörü doğrudan soğutan radyasyonlu suda yetiştirilen bu balıklar, haftada birkaç kez avlanıp halka satıldı. KGB’nin halk sağlığına yönelik açık uyarılarına rağmen, bu uygulama yıllarca devam etti.

RİSKLİ DENEY

Facianın yaşandığı gece, reaktörün aslında tasarım aşamasında test edilmesi gereken bir acil durum güç sistemi denendi. RBMK tipi reaktörlerin yapısal kusurları bilinmesine rağmen göz ardı edilmişti. Söz konusu reaktörler, düşük güçte çalışırken kontrolden çıkıp hızlanabiliyor, daha da kötüsü acil durdurma düğmesine basıldığında güçte kısa süreli ani bir artışa neden oluyordu. 26 Nisan gecesi bu iki kusur birleşince, reaktör kapanmak yerine kontrolden çıkarak patladı.

İNSAN HAYATI YERİNE İMAJ ÖNCELİĞİ

Patlamadan sonra Sovyet yetkililer, dünya kamuoyuna ve kendi vatandaşlarına karşı gerçeği gizlemeyi tercih etti. Pripyat şehrinin tahliyesi bir buçuk gün geciktirildi, insanlar radyoaktif bulutların altında saatlerce otobüs bekletildi.

Felaketten sadece beş gün sonra, 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamaları için 120 bin kişi Kiev sokaklarına döküldü. Rüzgar yönü değiştiği için radyasyonun zirve yaptığı o gün, devlet yetkilileri tehlikeyi bildikleri halde kutlamaları iptal etmedi.

"BİYOROBOTLAR": HARCANABİLİR İŞ GÜCÜ

Hasarlı reaktörün üzerindeki radyoaktif enkazı temizlemek için yurt dışından getirilen robotlar yüksek radyasyondan dolayı dakikalar içinde bozuldu. Bunun üzerine "biyorobot" adı verilen binlerce asker ve işçi, çatılara sürüldü. Kanvas eldivenler ve derme çatma kurşun levhalarla korunan bu insanlar, grafit parçalarını küreklerle reaktör çukuruna attılar.

Çoğu, tek bir görevde hayat boyu alabilecekleri radyasyon sınırını saniyeler içinde aştı.

Haberle İlgili Daha Fazlası