40 yıl önce yaşanan ve yüzbinlerce insanı etkileyen Çernobil nükleer felaketinin yaşandığı bölgedeki kurtların, yüksek radyasyon seviyelerine rağmen hayatta kalarak kansere karşı genetik direnç geliştirdiğini ortaya çıktı.

ABD’de yer alan Princeton Üniversitesi'nden biyologlar, nükleer felaket bölgesi, Çernobil Hariç Tutma Bölgesi'ndeki (CEZ) kurtlar hakkında bir araştırma yaptı. Hayvanların kansere karşı genetik bir direnç geliştirdiği görüldü.

Cara Love ve Shane Campbell-Stanton liderliğindeki ekip, bu hızlı doğal seçilimin altında yatan genetik sırları çözmenin nsan sağlığı ve kanser tedavisi için oldukça önemli olduğunu bildirdi.

Araştırmacılar, yaklaşık 1600 kilometre karelik Çernobil Hariç Tutma Bölgesi'nde (CEZ) yaşayan gri kurt popülasyonunun, kronik, düşük dozlu ve çok kuşaklı iyonlaştırıcı radyasyona maruz kalmaya karşı hayatta kalma mekanizmaları geliştirdiğini tespit etti.

Çernobildeki kurtların genetiği mutasyona uğrayıp kansere karşı direnç geliştirdi! İnsanlar için yeni tedavi umudu

Bu durum, bölgeye özgü ağaç kurbağaları ve köpek popülasyonlarında daha önce gözlemlenen genetik değişimlerin ardından, bölgenin bilimsel önemini bir kez daha kanıtladı.

6 KAT YÜKSEK RADYASYON VE HIZLI DOĞAL SEÇİLİME Mİ NEDEN OLDU?

2014 yılında GPS ve radyasyon dozimetreleri takılan CEZ kurtları, insanlar için yasal sınırın altı katına kadar çıkan sürekli radyasyona maruz kalıyordu. Besin zincirinin en tepesinde yer alan bu hayvanların, radyasyona maruz kalmış avları yemesi, onları felaketin etkilerine karşı en savunmasız konumdakiler yapıyordu.

Ancak, araştIrmacılar sonuçların oldukça şaşırtıcı olduğunu belirterek, "Çernobil’deki kurt popülasyonu komşu Belarus'taki koruma alanlarından yedi kat daha yoğun bir hale geldi" ifadelerini kullandı.

Çernobildeki kurtların genetiği mutasyona uğrayıp kansere karşı direnç geliştirdi! İnsanlar için yeni tedavi umudu

Biyolog Love ve Campbell-Stanton'ın teorisine göre, çevredeki hızlı değişim, kurtlarda da hızlı doğal seçilimi tetikledi. Bölgedeki bazı kurtlar, kansere karşı daha dirençli genetik yapıya sahipti. Kanserle aynı oranda karşılaşsalar bile, bu dayanıklı genler sayesinde hastalıktan daha az etkilenerek hayatta kaldılar ve nesillerine bu önemli özelliği aktardılar.

Campbell-Stanton, "Çernobil'deki en hızlı gelişen canlılara sahip bölgelerin, memelilerdeki kanser bağışıklık tepkisi veya anti-tümör bağışıklık tepkisinde rolü olduğunu bildiğimiz genlerin içinde ve çevresinde olduğunu bulduk" sözleriyle genetik atılımın boyutunu açıkladı.

Çernobildeki kurtların genetiği mutasyona uğrayıp kansere karşı direnç geliştirdi! İnsanlar için yeni tedavi umudu

İNSANLARIN TEDAVİSİ İÇİN YENİ BİR UMUT OLABİLİR Mİ?

Çalışmanın bulguları, radyasyonun bir ekolojik felaket olmasının ötesinde, kanser genetiği alanında eşi benzeri görülmemiş bir doğal deney fırsatı sunduğunu gösterdi. Araştırmacılar, elde edilen genetik verileri kanser uzmanlarıyla işbirliği yaparak insan sağlığına potansiyel etkilerini araştırıyor.

Çernobildeki kurtların genetiği mutasyona uğrayıp kansere karşı direnç geliştirdi! İnsanlar için yeni tedavi umudu

Uzmanlara göre bu keşif, çevresel baskı altında zorlanan bir türün geliştirdiği genetik savunma mekanizmalarının, tüm insanlığın en büyük sağlık sorunlarından biri olan kansere karşı yeni tedavi yollarının kilidini açabileceği anlamına geliyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası