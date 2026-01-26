Ünlü Melisa Şenolsun'un Cennet'in Çocukları dizisinden ayrılacağına dair söylentiler yayılmaya başladı. Günlerdir konuşulan söylentilerin ardından, Şenolsun'un Cennetin Çocukları dizisindeki akıbeti netlik kazandı.

Pazartesi akşamlarının sevilen dizisi Cennetin Çocukları bir ayrılık haberiyle daha gündeme geldi. Ayla rolünü oynayan Melisa Şenolsun hakkında ayrılık iddiaları sosyal medyada yayılmaya başladı. Başarılı oyuncunun diziden ayrılıp ayrılmayacağı dizini sıkı takipçileri tarafından merak edilirken beklenen açıklama yapıldı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Melisa Şenolsun’un Cennet'in Çocukları dizisine veda edeceği netleşti. Şenolsun'un diziden 21. bölümde ayrılacağı belirtildi. Son olarak dizinin 18. bölümü ekrana gelmişti.

Cennetin Çocukları’nda Ayla rolünü üstlenen başrol oyuncu Şenolsun, 21. bölüm itibarıyla projeye veda edecek. Böylelikle Şenolsun’un üç bölüm sonra hikayesinin sona ereceği belli oldu. Başrollerini İsmail Hacıoğlu ve Özgü Kaya’nın paylaştığı Cennetin Çocukları dizisinde Melisa Şenolsun’un ayrılığının kesinleşmesiyle senaryoda nasıl bir değişikliğe gidileceği şimdiden merak uyandırdı.

