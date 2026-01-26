Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Grok aracılığıyla yayılan cinsel içerikli materyaller ve çocuk istismarı görüntüleri nedeniyle, Elon Musk'ın sahibi olduğu X sosyal medya platformu hakkında yeni bir soruşturma başlattı.

Avrupa Birliği'nın (AB) yürütme organı olan Avrupa Komisyonu, Elon Musk’ın sahip olduğu X platformunu, yapay zeka sohbet robotu Grok üzerinden yayılan yasa dışı cinsel içerik ve potansiyel çocuk cinsel istismarı nedeniyle mercek altına aldı. Yeni soruşturmanın, AB’nin kapsamlı Dijital Hizmetler Yasası (DSA) kapsamında yürütüldüğü belirtildi.

Komisyon, yeni soruşturmanın, şirketin Grok'u entegre etmenin risklerini, özellikle de "çocukların cinsel istismarına neden olabilecek bazı manipüle edilmiş cinsel içerikli görüntüler" de dahil olmak üzere, uygun şekilde değerlendirip değerlendirmediğini ve bu riskleri azaltıp azaltmadığını inceleyeceğini belirtti.

Açıklamada ayrıca, manipüle edilmiş cinsel içerikli görüntüler de dahil olmak üzere AB’de yasa dışı içeriğin yayılması risklerine dikkat çekildi. Komisyon, bu risklerin "gerçekleşmiş gibi göründüğünü ve AB vatandaşlarını ciddi zarara maruz bıraktığını" vurguladı.

SORUŞTURMA NEYİ AMAÇLIYOR?

Musk'ın yapay zeka şirketi xAI tarafından geliştirilen Grok, bu yılın başlarında kullanıcıların, çocukların ve diğer kişilerin cinsel içerikli görüntülerini üretmesi için sisteme komut verebilmesiyle büyük bir eleştiri dalgasıyla karşı karşıya kalmıştı. xAI, bu ayın başlarında gerçek kişilerin cinsel içerikli görüntülerini oluşturma özelliğini durdurduğunu açıklamıştı.

Yeni soruşturma, X'in Grok'u sosyal medya platformuna entegre ederken ve algoritmasını kullanıma sunarken, kullanıcılarını koruma yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğini belirlemeyi hedefliyor. Grok'un görüntü oluşturma özelliğinin 2025'in sonlarında viral hale gelmesi ve kullanıcıların gerçek kişilerin görüntülerini değiştirmesiyle küresel bir infial oluşmuş, AB milletvekilleri "çıplaklaştırma" yapan yapay zeka uygulamalarının yasaklanması çağrısında bulunmuştu.

Soruşturma, özellikle "manipüle edilmiş cinsel içerikli görüntüler" ve çocuk istismarı riski üzerinde duracak olsa da, Komisyon yetkilileri incelemenin "bundan çok daha kapsamlı" olduğunu belirtti. Bir sivil toplum kuruluşu tahmini, Grok'un, değişiklik yapılmadan önceki 11 gün içinde 3 milyon kadar rızaya dayalı olmayan cinsel görüntü ve 20 bin çocuk cinsel istismarı görüntüsü üretmiş olabileceğini öne sürdü.

X'E YAPTIRIMLAR KAPIDA

Diğer taraftan X, sosyal medya platformlarını düzenleyen AB Dijital Hizmetler Yasası kapsamında çeşitli açılardan soruşturma altında bulunuyor ve Aralık ayında şeffaflık eksikliği nedeniyle 120 milyon euro (yaklaşık 6.2 milyar lira) para cezasına çarptırılmıştı. Cezalar, X'in yıllık küresel gelirinin yüzde 6'sına kadar ulaşabiliyor.

Yeni soruşturmaya ek olarak, Komisyon, X'in geçen hafta açıkladığı ve sosyal medya platformunun algoritmasını Grok tabanlı bir sisteme geçirme kararının etkisini incelemek üzere 2023'te yapılacak soruşturmayı genişletecek.

Komisyon ayrıca "X hizmetinde anlamlı düzenlemeler yapılmaması durumunda" geçici adımlar atabileceğini, örneğin X'e algoritmalarını değiştirmesini veya sohbet robotunu kapatmasını emredebileceğini belirtti.

Öte yandan, AB yetkilileri, daha önce Grok’ta yapılan ilk değişiklikleri yetersiz bulmuş ve bu endişelerini platforma iletmişti. İkinci bir yetkili, "Harekete geçmeseydik, muhtemelen yaptıkları bu tür değişikliklerin hiçbiri gerçekleşmezdi" yorumunda bulunarak, AB'nin baskısının rolünü vurguladı.

