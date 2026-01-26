2013 yapımı Amerikan gerilim filmi olan Kod Adı: Olympus bu akşam Show TV ekranlarında izleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda "Kod Adı: Olympus konusu ne, oyuncuları kimler?" sorusu gündeme geldi.

Aksin dalında büyük bir başarı elde eden Kod Adı: Olympus filmi bu akşam ekrana geliyor.Yönetmen koltuğuna Antoine Fuqua otururken yapımcılığını Gerard Butleri, Mark Gill ve Alan Siegel üstlendi. Filmin yazarları ise Creighton Rothenberger ve Katrin Benedikt olarak öne çıkıyor.

KOD ADI: OLYMPUS KONUSU NE?

Filmin başrolünde yer alan Mike Banning (Gerard Butler), Amerika Birleşik Devletleri ne bağlı çalışan, özel kuvvetler biriminde görevli gizli güvenlik ajanıdır. Bir akşam Başkan ve eşi davete gittiği esnada yolda beklenmedik bir kaza gerçekleşir. Banning'in ise bu kazada yalnızca tek bir kişiyi kurtarma şansı vardır, o da tercihini Başkan dan yana kullanır. Eşini kurtarmak yerine Başkan'ı kurtaran Mike'ı, olay sonrası büroda herkes doğru yaptığını söyleyerek destekler. İlerleyen dönemde masa başı bir işe atanır. Ancak ABD' ye büyük bir saldırı düzenlenmektedir. Başkan teröristle tarafından esir alınmıştır ve Pentagon çaresizdir. Bu şartlar altında tek çareleri Mike'dır.

KOD ADI: OLYMPUS OYUNCULARI KİMLER?

Gerard Butler

Aaron Eckhart

Morgan Freeman

Angela Bassett

Robert Forster

Cole Hauser

Finley Jacobsen

Ashley Judd

Melissa Leo

Dylan McDermott

Radha Mitchell

