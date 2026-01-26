Japonya ile Çin arasında Tayvan gerilimi sürerken Tokyo yönetimi, ülkedeki son 2 pandayı Çin'e iade etmeden önce, binlerce ziyaretçi hayvanat bahçesine akın etti. Pandaların iade edilmesiyle Japonya, 50 yılı aşkın süredir ilk kez pandasız kalacak.

2021'de Ueno Hayvanat Bahçesi'nde doğan pandalar "Xiao Xiao" ve kız kardeşi "Lei Lei" yarın Çin'e iade ediliyor. Kyodo ajansının haberine göre, ikiz pandaların iadesi öncesi halka açık ziyaretin son gününde binlerce kişi hayvanat bahçesine akın etti. Tokyo Metropol Hükümetinin açıklamasına göre, Ueno Hayvanat Bahçesi'ndeki pandaları ziyaret için son günde 4 bin 400 kişilik rezervasyon kontenjanının 24,6 katı çevrim içi başvuru alındı.

1972'DEN BERİ BİR İLK!

"Xiao Xiao" ve "Lei Lei"nin yarın Çin'e gönderileceği, 28 Ocak'ta da Çin'de yaşayacakları tesise varacağı belirtildi. Pandaların iade edilmesiyle Japonya, 50'yi aşkın yıl sonra pandasız kalacak. Çin ilk kez 1972'de Japonya ile normalleşen ikili ilişkilerin anısına Tokyo'daki Ueno Hayvanat Bahçesi'ne panda hediye etmişti.

Japonya ile Çin arasında dostluğun simgesi olarak görülen yeni panda gönderilmesine ilişkin beklentiler ise Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin Tayvan'a ilişkin açıklamalarının ardından iki ülke ilişkilerinde yaşanan gerilim nedeniyle belirsizliğini koruyor.

Japonyada 1972den beri bir ilk! İkiz pandaları son kez görmek isteyen binlerce kişi akın etti

ÇİN İLE JAPONYA ARASINDAKİ GERGİNLİK

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin, 7 Kasım 2025'te Japon Parlamentosu Diet'teki oturumda, Tayvan Boğazı'na yönelik müdahaleyi "ülkesinin varlığını tehdit eden durum" olarak değerlendireceğine ve askeri güç kullanabileceğine ilişkin sözleri, bölgeyi topraklarının parçası gören Çin'in tepkisine yol açmıştı.

Takaiçi'nin sözleriyle ilk kez bir Japonya başbakanı, Tayvan'ın işgali halinde Japonya'nın askeri güç kullanacağına ilişkin açık beyanda bulunarak, ülkenin bu konuda benimsediği "stratejik belirsizlik" politikasından farklı tavır sergilemişti.

Japon Başbakan, tepkiler üzerine Tayvan'a ilişkin sözlerinin varsayımsal olduğunu, gelecekte bu tür yorumlardan kaçınacağını belirtmiş ancak sözlerini geri almayı reddetmişti. Bunun üzerine Pekin yönetimi, Japonya'nın Pekin Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırarak protesto notası vermişti.

Çin Dışişleri Bakanlığı, Japonya'da güvenlik koşullarının uygun olmadığı gerekçesiyle seyahat, Çin Eğitim Bakanlığı ise eğitim uyarısı yayımlamıştı.

Haberle İlgili Daha Fazlası