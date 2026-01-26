Çin’de siyasi ve askeri dengeleri sarsabilecek bir iddia gündeme geldi. Devlet Başkanı Xi Jinping’e en yakın isimlerden biri olarak bilinen Merkez Askeri Komisyon Başkan Yardımcısı Orgeneral Zhang Youxia, gizli nükleer silah verilerini ABD’ye sızdırmakla suçlanıyor.

Çin’in en üst düzey generallerinden biri olan Merkez Askeri Komisyon Başkan Yardımcısı Orgeneral Zhang Youxia, ülkenin nükleer silah programına ait teknik verileri ABD’ye sızdırmakla suçlanıyor.

Zhang hakkında ayrıca terfiler ve kritik görevler karşılığında rüşvet aldığı iddiaları gündeme geldi.

Cumartesi sabahı Çin ordusunun en üst kademesinin katıldığı kapalı bir brifingin ardından, Çin Ulusal Savunma Bakanlığı Zhang Youxia hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Açıklamada parti disiplini ve devlet yasalarının ciddi şekilde ihlal edildiği belirlendi.

Brifinge katılanlara aktarılan bilgilere göre Zhang’ın, Komünist Partinin en üst askeri karar organı olan Merkez Askeri Komisyon içindeki yetkisini kötüye kullandığı ve kendi siyasi ağını kurduğu iddia edildi.

NÜKLEER VERİLER İDDİASI

Brifingde dile getirilen en ağır suçlama, Zhang’ın Çin’in nükleer silahlarına ilişkin temel teknik bilgileri ABD’ye aktardığı yönünde oldu. İddialara göre bu bilgiler, Çin’in sivil ve askeri nükleer programlarını denetleyen China National Nuclear Corp.’un eski yöneticisi Gu Jun üzerinden dosyaya girdi.

Pekin yönetimi, Gu Jun hakkında da parti disiplini ve devlet yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatıldığını duyurdu. Yetkililer, Gu dosyasının Zhang’ı nükleer sektördeki bir güvenlik açığıyla ilişkilendirdiğini aktardı.

Zhang Youxia’nın, askeri donanımın araştırma, geliştirme ve tedarikinden sorumlu büyük bütçeli sistem üzerinde etkili olduğu öne çıkırılırken, söz konusu yapı içinde resmi terfiler karşılığında yüksek miktarda para aldığı iddiaları soruşturma dosyasına girdi.

İç brifingde, eski Savunma Bakanı Li Shangfu’nun yükselişinde de Zhang’ın rol oynadığı, terfi sürecinin rüşvetle bağlantılı olduğu ileri sürüldü. Li Shangfu, 2023’te görevden alınmış, daha sonra partiden ihraç edilmişti.

TELEFONLARA EL KONULDU, AĞ GENİŞLİYOR

Yetkililer, Zhang Youxia ve Genelkurmay Başkanı Liu Zhenli ile bağlantılı subayların cep telefonlarına el koydu. Bu isimlerle birlikte terfi eden çok sayıda subay da soruşturma kapsamına alındı. Güvenlik ekipleri, Zhang’ın 2007-2012 yılları arasında komutanlık yaptığı Shenyang bölgesine özel bir ekip gönderdi.

Xİ JİNPİNG’E EN YAKIN İSİMLERDEN BİRİYDİ

75 yaşındaki Zhang Youxia, Çin lideri Xi Jinping’in uzun yıllar en güvendiği askeri isimler arasında yer aldı. Zhang’ın babası ile Xi’nin babası, Çin iç savaşında aynı safta yer aldı. Bu bağ, Zhang’ı parti içindeki en güçlü figürlerden biri haline getirdi.

Çin’in Washington Büyükelçiliği Sözcüsü Liu Pengyu, Zhang hakkındaki soruşturmanın yönetimin yolsuzluğa karşı sıfır tolerans yaklaşımının bir parçası olduğunu söyledi.

ÇİN ORDUSUNDA BÜYÜK TASFİYE DALGASI

Son iki buçuk yılda Çin ordusu, hava kuvvetleri, donanma, stratejik füze birlikleri ve savunma sanayisinde 50’den fazla üst düzey isim görevden alındı ya da soruşturma kapsamına girdi. Merkez Askeri Komisyon’da aktif görev yapan üniformalı general sayısı da ciddi şekilde azaldı.

