26 Ocak 2026 Pazartesi günü yayınlanan Gelinim Mutfakta’da haftanın ilk gün heyecanı yaşandı. Günün sonunda oluşacak puan tablosu ve birincilik sonucu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Bölümün sona ermesinin ardından Miyase, Tuğba, Gözde ve Alime'nin aldığı puanlar ve çeyrek altını kazanan gelin belli oldu.

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Gelinim Mutfakta’da haftanın ilk gününde gelinler, verilen menüyü en iyi şekilde hazırlayarak kayınvalidelerden yüksek puan almak için mutfakta mücadele etti. Gözler, günün puan durumuna ve birincilik sonucuna çevrildi.

26 OCAK GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

26 Ocak tarihli bölümde yapılan sunumlar ve tadımların ardından kayınvalidelerin verdiği puanlar yarışmanın seyrini belirliyor. Gün boyunca gelinler arasında zaman zaman öne çıkan performanslar dikkat çekerken, günün sonunda birincilik için kıyasıya bir rekabet yaşandı. Tuğba'yla birlikte yarışan kayınvalide Menekşe'nin yarışmadan diskalifiye edilmesi ise dengeleri değiştiren bir hamle olarak yorumlanırken puanlamadan çıkarıldı. Miyase, tarifinde hata yaptığı için eksi 2 puan aldı.

Günün birincisi ve çeyrek altını kazanan gelin Gözde oldu.

26 OCAK GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Haftanın ilk gününe ait puan durumu, yarışmanın ilerleyen bölümleri açısından büyük önem taşıyor. Gün içinde verilen puanlar, haftalık sıralamayı doğrudan etkileyecek.

26 Ocak Gelinim Mutfakta puan durumu:

Gözde: 16

Tuğba: 12

Alime: 10

Miyase: 2

KAYINVALİDE MENEKŞE DİSKALİFİYE EDİLDİ

Programın son bölümünde Tuğba'nın kayınvalidesi olarak yarışmada olan Menekşe ile ilgili yaşanan gelişmeler de izleyicilerin dikkatini çekti. Yanık tabağa 5 puan vermesi ve son günlerdeki tartışmalı puanları nedeniyle Aslı Hünel tarafından yarışmadan diskalifiye edildi. Tuğba ve Menekşe'nin durumu ilerleyen bölümlerde netleşecek.

