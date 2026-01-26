Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 1 günde 270 bin lira yükseldi. Cuma gününü 7 milyon liradan kapatan altının kilogramı, bugünün sonunda 7 milyon 270 bin liraya çıktı.

Altın piyasasında en düşük 7 milyon 15 bin lira, en yüksek 7 milyon 270 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 3,9 artışla 7 milyon 270 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı cuma günü 7 milyon liradan tamamlamıştı.

İŞLEM MİKTARI 1.424 KİLOGRAM OLDU

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 10 milyar 203 milyon 779 bin 512,51 lira, işlem miktarı ise 1.424,84 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 15 milyar 859 milyon 107 bin 911,47 lira olarak gerçekleşti.

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar NMGlobal Kıymetli Madenler, Denizbank, Uğuras Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler ile Kuveyt Türk Katılım Bankası olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 7.000.000,00 5.030,00 En Düşük 7.015.000,00 5.035,00 En Yüksek 7.270.000,00 5.212,00 Kapanış 7.270.000,00 5.212,00 Ağırlıklı Ortalama 7.220.744,91 5.122,36 Toplam İşlem Hacmi (TL) 10.203.779.512,51 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.424,84 Toplam İşlem Adedi 142

