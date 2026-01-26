Açıköğretim Fakültesi öğrencileri için sınav sonuçlarının ardından en çok merak edilen konuların başında harf notları oldu. FF, DD, CD, CC harf notlarının anlamı, geçme kalma şartları ve not ortalamasına etkisi öğrenciler tarafından araştırılıyor. Peki, AÖF geçme notu kaç, hangi harfler geçer not alır?

AÖF sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrenciler, harf notlarının anlamını ve derslerden geçme koşullarını yeniden gündemine aldı. Geçme notu, koşullu başarı ve not ortalamasına göre değerlendirme sistemi, dönem sonunda akademik durumu belirleyen en önemli unsurlar arasında yer alıyor.

AÖF GEÇM E NOTU KAÇ, HANGİ HARFLER GEÇER?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nde ders başarı durumu, harf notları üzerinden değerlendiriliyor. AA’dan CC’ye kadar olan harf notları doğrudan geçer not olarak kabul edilirken, bu notlar öğrencinin dönem ve genel not ortalamasına tam olarak yansıtılıyor. CC notu, AÖF sisteminde geçer notlar arasında yer alırken öğrencinin dersi başarıyla tamamladığı anlamına geliyor.

CD, DC ve DD harf notları ise koşullu geçer olarak tanımlanır. Bu notları alan öğrencilerin dersi geçmiş sayılabilmesi için genel not ortalamasının (GNO) en az 2,00 olması gerekir. GNO’nun 2,00’nin altında kalması durumunda bu dersler başarısız kabul edilir. FF notu ise doğrudan kalma anlamına gelir ve ders tekrar alınır.

AÖF HARF NOTLARI VE KATSAYISI

AÖF’te harf notları, her dersin başarı notuna göre belirlenir ve her bir notun akademik ortalamaya etkisi farklı katsayılarla hesaplanır. Koşullu geçer notlar olan CD (1,70), DC (1,30) ve DD (1,00) ise öğrencinin genel ortalamasına bağlı olarak geçerli sayılır. FF notunun katsayısı 0,00 olarak hesaplanır. Ayrıca DZ (devamsız), YZ (yetersiz) gibi özel harf notları da FF ile eşdeğer kabul edilir.

AÖF CD GEÇER Mİ?

AÖF’te CD notu tek başına geçer sayılmaz. CD koşullu geçer bir nottur. Genel not ortalaması 2.00 altındaysa CD ile dersten kalınır eğer üstündeyse CD ile ders geçilir.

