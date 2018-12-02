Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Depremin ardından yetkililer bölgede tsunami uyarısı yaptı. Ancak bir süre sonra uyarıyı geri çekti. Alaska Eyalet Valisi Bill Walker, Facebook’tan yaptığı açıklamada, bölgeyi “afet bölgesi” ilan ettiğini duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump ise Twitter’daki paylaşımında “Alaska halkının harika insanlarına. ‘Büyük olanla’ sertçe vuruldunuz. Lütfen size yardım etmek için oradaki eğitimli profesyonellerin direktiflerini takip ediniz. Federal hükûmetiniz hiçbir masraftan kaçınmayacak” ifadelerini kullandı. Öte yandan en büyüğü 5,8 olmak üzere birçok artçı sarsıntı da yaşandı.