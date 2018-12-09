Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak’ın Kerkük kentinde 26 Kasım’da yanarak kullanılamaz hâle gelen tarihî Kayseri Çarşısı, Türkiye sayesinde yeniden ayağa kaldırılacak. Dün enkaz kaldırma ve temizleme çalışmalarına başlanan çarşı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından onarılacak. Çalışmalar hakkında bilgi veren TİKA Bağdat Program Koordinatörü Cüneyt Esmer “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın verdiği talimat doğrultusunda harekete geçtik. Enkazın kaldırılmasının ardından restorasyon sürecine geçilecek” dedi. Irak Türkmen Cephesi Sözcüsü Ali Mehdi de “TİKA’nın desteği bizim için oldukça önemli. Çünkü tarihî dokusu bozulmayacak. Türkiye’ye bu zor günde yanımızda olmasından dolayı minnettarız’’ diye konuştu. Esnaflardan Ömer Hasan ise “Türkiye Cumhuriyeti ve tüm kuruluşlarına şükranlarımızı sunuyoruz. Türkiye olmasaydı buraları imar edecek kimse olmazdı’’ ifadelerini kullandı. Osmanlı Devletince 1855 yılında inşa edilen Kayseri Çarşısı, kentin en büyük alışveriş merkezi. Çarşının haftanın günlerini yansıtan 7 kapısı ve bir günün 24 saatini hatırlatan 24 sokağı bulunuyor.