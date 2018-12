Türkiye Gazetesi

ABD’nin Suriye’den çekilme kararının ardından toprakları terör örgütü YPG/PKK işgalindeki aşiretler, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Fırat’ın doğusuna düzenleneceği operasyon öncesi birlik mesajı verdi. Suriye’nin Arap, Türkmen, Kürt ve Süryani aşiretlerden temsilciler, Mehmetçik tarafından terörden arındırılan Halep’e bağlı Azez ilçesinin Succu beldesinde “Suriye Kabileler ve Aşiretler Meclisi” çatısı altında ilk kongresini düzenleyerek başkanlarını seçti. Kongreye, Suriyeli 150 aşiretten 400 kişilik genel kurucu heyetin de yer aldığı yaklaşık bin kişi katıldı. Katılımcılar, terör örgütünün bölgedeki varlığından duyulan rahatsızlığı dile getirerek, birlik ve beraberlik, YPG/PKK’ya karşı ortak mücadele, Suriye’nin geleceği ve Türkiye’nin Fırat’ın doğusundaki terör hedeflerine yönelik yapacağı operasyona destek mesajları verdi. TSK’nın düzenlediği harekâtlar ile özgürleştirilen bölgelerde yaşayanların artık huzur içinde olduğuna dikkat çeken aşiret ve kabile temsilcileri, Fırat’ın doğusunun da bir an önce terör tehdidinden kurtarılmasını ve gerçek sahiplerinin hayat alanına dönmesini arzuladıklarını söyledi. Suriye halkına desteğini aksatmayan Türk hükûmeti ve ordusuna övgüde bulunan konuşmacılar, “Esad’a karşı mücadelemize devam edeceğiz. Fırat’ın doğusunda gelişimizi bekleyen kardeşlerimize Türk ordusunun desteği ile PKK ve PYD terör örgütlerine karşı savaşacağız” dedi. Aşiret ve kabile temsilcileri, Türkiye’nin her şarta yanında olduklarını vurguladı.

Meclisin başkanlığına seçilen Şeyh Rami Doş “Aşiret meclisi olarak Suriye’yi doğru yola ulaştırmak için çaba göstereceğiz. Biz Türkiye’yle tek bir vücuttuk. Tarihi yeniden yaşatacağız. Tek bir vücut olacağız” dedi.

Suriye Türkmen Aşiret Başkanı Muhammed Cuma ise “Fırat’ın doğusundaki kardeşlerimiz, teröristlerden bir an önce kurtulmak istedikleri için TSK’ya çağrı yapmak amacıyla bir araya geldiler. Bölgeyi huzurlu bir hâle getiren tek taraf Türkiye. Buradaki insanlar Cumhurbaşkanımızı görmek istiyorlar. Bugün Türkiye sayesinde insanlar bir araya gelerek istediklerini dile getirebiliyorlar” diye konuştu.

Acel aşireti lideri ve ev sahibi Ebu Ali Sicco da Türkiye’nin Fırat Nehri’nin doğusunda YPG/PKK’ya karşı başlatacağı operasyona destek olacaklarının altını çizerek “Recep Tayyip Erdoğan’dan Fırat’ın doğusundaki vatandaşlarımızın özgürlüğe kavuşturması için YPG/PKK’yı temizlemesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.