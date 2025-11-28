Ons gümüş, Londra'daki tarihi piyasa sıkışması sırasında zirveyi aşarak rekor seviyeye yükseldi. Spot fiyatlar yüzde 2,8'e kadar artarak ons başına 56,00 doların üzerine çıktı. Gümüş fiyatı 2025’te ons altından daha fazla getiri sundu.

Gümüşte spot fiyatlar yüzde 2,8’e kadar artarak ons başına 56,00 doların üzerine çıktı.

Beyaz metal; Aralık ayında Fed’in faiz indirimi yapacağına yönelik artan beklentiler, külçe destekli borsa yatırım fonlarına (ETF) girişler ve devam eden arz sıkışıklığı tarafından destekleniyor.

YahooFinance'in haberine göre gümüşün yeni zirvesi, Ekim ayında dünya genelinde baskın gümüş ticaret merkezi olan Londra’da yaşanan şiddetli bir arz sıkışmasının üzerinden sadece bir ay geçmişken geldi.

PİYASADA SIKIŞMA TETİKLEDİ

Sıkışma fiyatları Şanghay ve New York seviyelerinin üzerine taşımıştı.

Yaklaşık 54 milyon ons gümüşün piyasaya girmesi bu baskıyı bir miktar hafifletse de, piyasada bir aylık borçlanma maliyetinin halen normal seviyelerin oldukça üzerinde seyretmesi sıkışıklığın devam ettiğine işaret ediyor.

Londra piyasasına yönelik akışlar, Çin dahil olmak üzere diğer ticaret merkezleri üzerinde de baskı oluşturmuş durumda.

ALTINDAN FAZLA GETİRİ SUNDU

Şanghay Vadeli İşlem Borsası ile bağlantılı depolardaki gümüş stokları kısa süre önce 2015’ten bu yana en düşük seviyesine gerilerken, Şanghay Altın Borsası'ndan işlemler de son dokuz yılın en düşük hacmine indi.

Rekor öncesi gümüş fiyatı 2025’te şu ana kadar yüzde 86,95 gibi yüksek prime ulaşırken, bu yıl yüzde 59,40 yükselen ons altından daha fazla getiri sundu.

ALTIN DA YÜKSELİŞE GEÇTİ

Spot altın, Fed'in gelecek ay faiz indirimine gideceğine yönelik beklentilerin, faiz getirisi olmayan varlığa olan talebi artırmasıyla birlikte cuma günü yüzde 1 yükselerek iki haftanın en yüksek seviyesine çıktı.

Spot altın, TSİ 19.32 itibarıyla yüzde 1 artışla ons başına 4.242,28 dolara yükseldi.

Bu seviye, 14 Kasım’dan bu yana görülen en yüksek düzey oldu. Altın, haftayı yüzde 3 kazançla kapatmaya hazırlanırken, bu ay yüzde 4,8 yükseliş kaydederek üst üste dördüncü aylık artışına doğru ilerliyor.

PİYASALAR FED'İN ARALIK AYI FAİZ KARARINA ODAKLANDI

TD Securities emtia stratejileri başkanı Bart Melek, “Beklenti, 2026’ya doğru daha yavaş bir ekonomiyle ilerleyeceğimiz ve Fed'in büyük olasılıkla faiz indireceği yönünde. Bu durum bazı yatırımcıları yeniden altına yönlendiriyor” dedi.

