Amerikan askerlerinin Suriye'den çekilmeye başlamasıyla YPG/PKK Fırat Nehrinin batısındaki Menbiç ilçesini Suriye rejimine terk ettiğini açıkladı. Rejim güçlerinin bölgeye girmeye başladığı gözlendi.
Yaklaşık bir haftadır Suriye rejimiyle görüşen YPG/PKK, Menbiç bölgesinin resmen rejim güçlerine devredildiğini açıkladı. YPG/PKK’dan yapılan açıklamada, “Suriye hükumetini, bize ait olan bölgeleri devralması için davet ettik” ifadesi kullandı.
Terör örgütü YPG Esad’ı Münbiç’e davet etti
28.12.2018 - 12:03 | Son Güncelleme: 28.12.2018 - 12:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Terör örgütü YPG/PKK, Münbiç'ten çekileceğini duyurarak bölgeye Esad güçlerini davet etti.
Amerikan askerlerinin Suriye'den çekilmeye başlamasıyla YPG/PKK Fırat Nehrinin batısındaki Menbiç ilçesini Suriye rejimine terk ettiğini açıkladı. Rejim güçlerinin bölgeye girmeye başladığı gözlendi.
Etiketler : YPG,
595586 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/595586.aspx
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