Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Amerikan askerlerinin Suriye'den çekilmeye başlamasıyla YPG/PKK Fırat Nehrinin batısındaki Menbiç ilçesini Suriye rejimine terk ettiğini açıkladı. Rejim güçlerinin bölgeye girmeye başladığı gözlendi.

Yaklaşık bir haftadır Suriye rejimiyle görüşen YPG/PKK, Menbiç bölgesinin resmen rejim güçlerine devredildiğini açıkladı. YPG/PKK’dan yapılan açıklamada, “Suriye hükumetini, bize ait olan bölgeleri devralması için davet ettik” ifadesi kullandı.