Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmede, Fırat’ın doğusuna yapılacak operasyonu bir süreliğine ertelediğini açıklamıştı. Yoğun diplomasi trafiği devam ederken Türkiye, operasyon için hazırlıklarını da sürdürüyor. Sahada askerî hazırlıklar son aşamaya gelirken Türk heyeti hafta sonu Rusya’da kritik bir zirve gerçekleştirdi. Başkent Moskova’daki zirvede, Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna yapacağı harekât ve Moskova yönetiminin bu harekâta nasıl baktığı ele alındı.

REJİME “MENBİÇ’E GİRME” UYARISI

Görüşmelerin ardından taraflardan herhangi bir resmi açıklama gelmedi. Ancak diplomatik kaynaklardan elde edilen bilgilere göre Türk ve Rus yetkililer, Mehmetçiğin Fırat’ın doğusuyla birlikte Menbiç’e yapacağı operasyon için mutabakata vardı. Türkiye’nin; Cerablus ve Afrin’deki gibi bölgeyi terörden temizlemesi, bölgeyi istikrara kavuşturması, Suriyelileri kendi ülkelerine gönderilmesi için yapacağı çalışmalara Moskova yönetiminden yeşil ışık geldi. İki heyet arasında görüşmeler devam ederken, “Suriye Ordusu Menbiç’e girdi” haberinin geldiğini belirten diplomatik kaynaklar, Rus yetkililerin rejim ile irtibata geçtiğini kaydetti. Esad’ın ordusunun Menbiç’e ilerlediğini belirten diplomatik kaynaklar, bunun üzerine Suriye Ordusunun geri çekildiğini ifade etti.

ERDOĞAN, PUTİN İLE GÖRÜŞECEK

Operasyon için tam tarih verilmezken, 8 Ocak’ta Türkiye’ye gelecek olan ABD Başkanı Donald Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi bekleniyor. Erdoğan bu görüşmenin ardından Moskova’ya giderek Rusya lideri Vladimir Putin ile bir araya gelecek. Bu ayın ortasına doğru askerî harekâtın başlaması bekleniyor.