TÜSİAD'dan 'net sıfır' zirvesi: Sanayide dönüşümün anahtarı teknoloji
TÜSİAD, Dünya Çevre Günü kapsamında düzenlediği etkinlikte sanayinin net sıfır dönüşümünü ve teknolojik çözümleri masaya yatırdı.
- Etkinlikte, iklim hedeflerinin sanayide somut yatırımlara ve teknolojik çözümlere dönüştürülme süreci örneklendirildi.
- TÜSİAD Çevre ve Net Sıfır Politikaları Çalışma Grubu Başkanı Fatih Özkadı, net sıfır hedeflerini sahada karşılığı olan yatırımlara dönüştürmenin en önemli sınav olduğunu belirtti.
- Özkadı, net sıfır hedefinin gerçekleşmesinin büyük ölçüde sanayinin karbonsuzlaşma kapasitesinin güçlendirilmesine bağlı olduğunu vurguladı.
- Sanayi sektörünün, emisyon azaltımı, üretim, ihracat ve istihdam kapasitesi açısından yeşil dönüşümün merkezinde yer aldığı ifade edildi.
TÜSİAD, Dünya Çevre Günü kapsamında “Sanayinin Net Sıfır Dönüşümünde Teknoloji” başlıklı bir etkinlik düzenledi.
TÜSİAD Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen organizasyonda, iklim hedeflerinin sanayide somut yatırımlara ve teknolojik çözümlere dönüştürülme süreci örneklerle masaya yatırıldı.
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Etkinliğin açılışında konuşan TÜSİAD Çevre ve Net Sıfır Politikaları Çalışma Grubu Başkanı Fatih Özkadı, en önemli sınavın net sıfır hedeflerini sahada karşılığı olan yatırımlara dönüştürmek olduğunu vurguladı.
Özkadı “Net sıfır hedefinin sahada karşılık bulması, büyük ölçüde sanayinin karbonsuzlaşma kapasitesinin güçlendirilmesine bağlı. Sanayi sektörü hem emisyon azaltımı hem de üretim, ihracat ve istihdam kapasitesi açısından yeşil dönüşümün merkezinde yer alıyor” değerlendirmesinde bulundu.