İstanbul Bakırköy’de 2 aydır kirasını ödeyemeyen 67 yaşındaki kiracı, ev sahibi tarafından eşyalarıyla birlikte sokağa atıldı. Yasal süreçleri beklemeden daireyi boşaltan mülk sahibi, eşyaların geri taşınmaması için kilidi değiştirip hemen kiralık ilanı asarken, sokakta kalan çaresiz aileye mahalle sakinleri sahip çıktı.

İstanbul Bakırköy'de ev sahibi- kiracı anlaşmazlığı bu defa vicdanları sızlattı. İddiaya göre 67 yaşındaki bir vatandaş, aylık 27 bin 500 lira olan kirasını son iki aydır geciktirdi.

Yaşanan bu gecikme üzerine mülk sahibi, yasal yollara başvurup icra memurları eşliğinde işlem yapmak yerine kendi yöntemlerini devreye soktu.

EŞYALARI KALDIRIMA YIĞDI

Yanına aldığı birkaç kişiyle birlikte dairenin kapısına dayanan ev sahibi, içeri girerek evde bulunan çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, oturma grubu ve yatak odası gibi tüm eşyaları tek tek aşağıya taşıyıp kaldırıma yığdı.

2 ay kira ödenmeyince gözü döndü: 67 yaşındaki adama pantolonunu bile kapıda giydirip evden kovdu

"PANTOLONUNU BİLE KAPIDA GİYDİRDİLER"

Yaşanan duruma tanıklık eden mahalle sakinleri ve komşular duruma sert tepki gösterdi.

Beş kişilik ailesiyle birlikte yaşayan yaşlı adamın apar topar dışarı çıkarıldığını belirten komşuları SHOW Haber'e konuştu:

2 ay kira ödenmeyince gözü döndü: 67 yaşındaki adama pantolonunu bile kapıda giydirip evden kovdu

"Üç kişi gelmiş kapısına dayanmış. Adamcağıza pantolonunu bile kapıda giydirmişler. İcra memursuz ve polissiz kiracınızın dahi olsa eşiğinden içeriye adım atamazsınız. Kanunu var, nizamı var. Tabii ki kanunlara başvurulması lazımdı"

EŞYALARI ATIP KİRALIK İLANI ASTI

Ev sahibinin eşyaları sokağa boşalttıktan sonra yaptığı ilk hamle ise pes dedirtti. Yaşlı adamın ve ailesinin eşyaları yeniden içeri taşımaması için daire kapısının kilidini vakit kaybetmeden değiştiren ev sahibi, pencerelere yeniden "Kiralık" yazılı afiş asarak evi yeni müşteriler için piyasaya sürdü.

2 ay kira ödenmeyince gözü döndü: 67 yaşındaki adama pantolonunu bile kapıda giydirip evden kovdu

Sokakta kalan ve neye uğradığını şaşıran 67 yaşındaki çaresiz vatandaşa ise yine komşuları sahip çıktı.

Apartmanda boş olan başka bir daireyi hazırlayan mahalle sakinleri, mağdur edilen aileyi geçici olarak buraya yerleştireceklerini ifade etti.

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