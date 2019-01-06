AFAD'dan yapılan açıklamaya göre depremin büyüklüğü 5.7 olarak duyuruldu. Kandilli Rasathanesi'nden gelen bilgilere göre ise depremin büyüklüğü 6.5 olarak açıklandı ve yerin 52.5 km altında meydana geldiği ifade edildi. Amerika Deprem Araştırma Merkezi (United States Geological Survey) tarafından yapılan açıklamada ise depremin büyüklüğü 5.8 olarak belirtildi.
İran-Irak sınırında deprem
06.01.2019 - 17:21 | Son Güncelleme: 06.01.2019 - 17:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İlk gelen bilgilere göre deprem Türkiye saatiyle16:42'de Kerkük'ün güneydoğusunda meydana geldi.
Etiketler : İran-Irak sınırı,deprem,
596934 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/596934.aspx
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