Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre depremin büyüklüğü 5.7 olarak duyuruldu. Kandilli Rasathanesi'nden gelen bilgilere göre ise depremin büyüklüğü 6.5 olarak açıklandı ve yerin 52.5 km altında meydana geldiği ifade edildi. Amerika Deprem Araştırma Merkezi (United States Geological Survey) tarafından yapılan açıklamada ise depremin büyüklüğü 5.8 olarak belirtildi.