Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin’in bu ayın başında Ay’ın karanlık yüzüne gönderdiği Chang’e-4 uzay aracının Ay’a götürdüğü pamuk tohumları filiz verdi. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü, sosyal medya üzerinden tohumların filiz verdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Keşif aracında suni bir ortamın oluşturulduğu kapalı kutudaki tohumlar, Dünya’daki kontrol merkezinden sulama komutu gitmesinden sonra filizlendi. Tohumlar, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda bitki yetiştirilse de, Ay’da bugüne kadar yapılan ilk deney olması bakımından önem taşıyor. Çin, Ocak ayının başında gönderdiği uzay aracı ile Ay'ın karanlık yüzüne uzay aracı gönderen ilk ülke oldu. Uzay aracının, iniş yaptığı bölgenin jeolojik özelliklerine dair bulgular toplaması planlanıyor. Çin Ulusal Uzay İdaresinden yapılan açıklamada, Chang'e-4'ün düşük frekanslı radyo dalgalarını kullanarak astronomik gözlemlerde bulunma, toprak ve yeryüzü şekillerini araştırma, mineral özelliklerini ve Ay yüzeyinin yapısını inceleme gibi bilimsel çalışmalar gerçekleştirmek suretiyle Ay'ın uzak yüzünün ortamına dair kavrayışı artırmasının beklendiği ifade edildi.