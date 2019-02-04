Hollanda basınında çıkan haberlere göre, eski siyasetçi 39 yaşındaki  Joram van Klaveren, geçen yıl ekim ayında şehadet getirerek Müslüman oldu.Eski siyasetçinin, Müslümanlık karşıtı kitap yazdığı süreçte yaptığı  araştırmalar sırasında İslamiyet ile ilgili bakış açısı değişti.

İslamiyet'i seçen Klaveren, Müslüman olduktan sonra gayrimüslimlerin  İslam karşıtı düşüncelerini çürüten bir kitap çıkardı. 2010-2017 yıllarında Hollanda Parlamentosunda milletvekili olan van  Klaveren, 2014'te PVV lideri Geert Wilders'in, Fas kökenliler için sarf ettiği  ırkçı sözlerinden sonra partiden ayrılarak bağımsız milletvekili olmuştu.  Wilders'in, ırkçı söylemlerinden ötürü yargılanma süreci devam ediyor.

Van Klaveren, ülkede 2017'de yapılan genel seçimlerde kendi kurduğu  partiden aday olmuş fakat yeterli oy alamadığı için siyasete veda etmişti.Bir dönem aşırı sağcı PVV partisinde olan Birlik Partisi lideri Arnoud  Van Doorn da yaklaşık 6 yıl önce partiden ayrılarak Müslümanlığı seçmişti.