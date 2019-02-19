Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Filistin Ulusal  Konseyi Başkanı Selim ez-Zanun, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerini  "açık savaş" olarak nitelendirdi. Zanun, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail kuvvetlerinin Mescid-i  Aksa'ya yönelik ihlallerinin, "Harem-i Şerif'in zaman ve mekan olarak bölünmesini  dayatmak için yapılan ön çalışmalar" olduğunu belirtti.

İşgal güçlerinin ihlallerine tepki gösteren Zanun, "İsrail Mescid-i  Aksa'ya açık savaş başlattı." ifadesini kullandı.

Bunun yanı sıra İsrail vatandaşı Arapların zorla evlerinden çıkarılıp  yerlerine radikal Yahudi yerleşimcilerin yerleştirilmesi ve son dönemlerde artan  Filistinlilere ait evlerin yıkılması gibi uygulamaların da devam ettiğine dikkati  çeken Zanun, uluslararası topluma ve ilgili kurumlara İsrail'in işgal altındaki  Kudüs'e yönelik saldırılarını önlemek için acilen harekete geçmeleri çağrısında  bulundu.

İsrail polisi dün işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i  Aksa'nın tüm kapılarını birkaç saatliğine kapatmış, olay Filistinlilerin büyük  tepkisine neden olmuştu.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nden yapılan yazılı açıklamada ise  Mescid-i Aksa'nın 2003'ten bu yana giriş çıkışlara kapalı tutulan doğu  surlarındaki Rahmet Kapısı'na pazar günü İsrail polisi tarafından zincir  vurulduğu bildirilmişti.