Hakan Fidan “Biz savaş değil, diplomasi ve diyalog yürütüyoruz. Dünyanın şu an en çok ihtiyaç duyduğu şey diyalog. Önceliğimiz savaşların bitmesi, çıkacakların da önlenmesidir.” dedi.

YEŞİM ERASLAN- Antalya Diplomasi Forumu’nda (ADF2026) HostTALK’ta bir konuşma yapan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, diplomasinin çatışmalarda tüm taraflarla temas kurmayı zorunlu kıldığını vurguladı.

Fidan, “Biz savaş değil, diplomasi ve diyalog yürütüyoruz. Savaşta taraf tutmanız gerekir; ama diplomaside çatışmaya dâhil olan her tarafla, bütün taraflarla temas kurmanız gerekir. Bizim için başlangıç noktası budur” dedi.

Fidan'dan Antalya mesajı: Hedef barış

İsrail’in durdurulması gerektiğini, çünkü İsrail’in derdinin kendi güvenliği değil, güvenliği bahane ederek yeni topraklar kazanmak ifade eden Fidan, “İsrail’in küresel barışın önündeki en büyük engel ve tehdit olduğunu artık Batı’daki müttefikleri de anladı” diye konuştu.

DİYALOĞA MUHTACIZ

Fidan şöyle devam etti:

Günümüzde günümüzde diplomasi her zamankinden daha gerekli. Çünkü çok taraflılığın ve uluslararası düzenin çöktüğünü gördüğümüz bir çağda, çok daha fazla diyaloğa ihtiyaç duyuyoruz. Bölgede dış politika önceliğimiz ise savaşların patlak vermemesini sağlamak, eğer süren bir çatışma varsa bunun durdurulması ya da sona erdirilmesidir. Bölgemizde ticaretin, kalkınmanın, emniyetin, güvenliğin ve istikrarın mümkün olmasının tek yolu budur. Bu sebeple bölgemizde hâlihazırda süren yangınları söndürmek için çok yoğun çalışıyoruz.

RUSYA İLE KRİTİK İMZA

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov tarafından, Antalya’da gerçekleştirdikleri görüşme sonrasında ‘Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı Arasında 2026-2027 İstişare Eylem Planı’ imzalandı.



