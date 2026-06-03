Garanti BBVA’nın 80’inci yıl kutlamaları dijital hafızayı bir araya getiren sergi ile başladı. Kutlamalar, farklı illerde düzenlenecek buluşmalar, 23 bin çalışana özel büyük ölçekli etkinlikler, 80 bin fidanlık Hatıra Ormanı ve kurum içi özel projelerle devam edecek.

CANAN ERASLAN - Garanti BBVA, kuruluşunun 80’inci yılını kutluyor. Banka, 1946 yılında 12 kurucu ortakla atılan temelden bugün 23 bin çalışana sahip güçlü bir finansal kuruluş olmanın hikâyesini ‘80 Yıldır Yarınlardayız’ sergisi ile kutlamaya başladı. Salt Galata’da tanıtılan sergide bankanın Ankara’da atılan temellerinden bugüne uzanan gelişmeler, dijital bir arşiv olarak ziyaretçilere sunuldu.

Törende konuşan Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, kurum kültürünün en önemli gücünün insan kaynağı olduğunu ifade etti ve “Garanti BBVA, 80 yıllık geçmişine rağmen her zaman genç, dinamik ve kendini yenileyen bir kurumdur” dedi.

Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten

Akten, bankanın 80 yıllık yıllık hikayesinin geçmişten geleceğe uzanan bir deneyim olduğunu belirterek “Garanti Bankasının hikâyesi 1946’da Türkiye’nin üretmesi, güçlenmesi ve dünyayla bağ kurması amacıyla başladı. 80 yıllık bir hikâyeyi anlatıyoruz ama hiç 80 hissetmiyoruz. Türkiye büyüdükçe, şehirler değiştikçe ve teknoloji hayatın merkezine yerleştikçe biz de kendimizi sürekli dönüştürdük. Dijital deneyim alanımızın ziyaretçileri de reklam afişlerinden çalışan fotoğraflarına, şubelerin dönüşümünden dejitalleşmenin ilk adımlarına kadar uzanan pek çok hafıza parçasını bir arada görebilecekler” diye konuştu.

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BİRÇOK YENİLİĞE İMZA

Garanti BBVA’nın 80 yılda Türkiye’de bankacılık sektörüne yön veren birçok yeniliğe imza attığını hatırlatan Akten “Gerçek zamanlı online bankacılık altyapılarından internet ve mobil bankacılığa, sanal POS’tan Bonus ödeme sistemine, temassız ve dijital ödeme çözümünden yapay zeka destekli uygulamalara kadar birçok alanda geliştirdiği çözümlerle sektörde öncü rol üstlendi. Bugün standart hâle gelen pek çok uygulamanın temeli Garanti BBVA’nın erken dönemde attığı adımlara dayanıyor” ifadesini kullandı.



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