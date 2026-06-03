Vodafone, WWF-Türkiye ve Habitat Derneği ortaklığında yürütülen “Dünya İçin Lazım” projesi birinci yılını tamamladı.

ÖMER TEMÜR - Elektronik atıkların (e-Atık) geri dönüşümü ve doğa bilinci yüksek nesiller yetiştirilmesi hedefiyle yola çıkılan projede, beklenenin çok üstünde 37 tonu aşkın e-Atık toplandı ve 75 binden fazla kişiye eğitim verildi.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, hedeflerine planlanan tarihten önce ulaştıklarını belirterek “Herkes için dijital ve yeşil bir gelecek vizyonumuzla döngüsel ekonomiyi benimsiyor, e-Atıkların azaltılmasına odaklanıyoruz. Projemizin gördüğü yoğun ilgiyle 37 tonu aşkın e-Atığı geri dönüşüme kazandırdık. Yaptığımız ölçümlere göre projemize yapılan her 1 TL’lik yatırım 4,56 TL’lik sosyal değer üretti. Proje katılımcılarının bilgi düzeyinde ortalama 50 puan artış sağlanırken, e-Atık konusunda farkındalık oranı %39’dan %81’e yükseldi. Bunun davranışa dönüşme oranı %90’ın, e-Atık toplama davranışı %86’nın, çevreyi korumaya yönelik adım atma oranı %95’in üzerine çıktı. İkinci yılımızda 81 ilde 68 bin çocuğa daha ulaşmayı ve 50 ton e-Atık dönüştürmeyi hedefliyoruz. Müşterimiz olsun veya olmasın herkesi çekmecelerinde duran e-Atıkları projemize bağışlamaya davet ediyoruz” dedi.

Kampanyanın geniş kitlelere ulaşması için 360 derece bir iletişim stratejisi izlediklerini vurgulayan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin ise şu ifadeleri kullandı:

Çevresel ekosisteme karşı sorumluluğumuzun farkındayız. Sürdürülebilirlik odaklı aksiyonlarımıza büyük önem veriyoruz. Reklam filmimiz ve dijital mecralardaki çalışmalarımızla güçlü bir lansman yaptık. Vodafone Yanımda uygulaması üzerinden form doldurup e-Atık bağışlayanlara 5 GB internet hediye ettik. Türkiye genelindeki 760 mağazamızda aktif olarak atık topladık ve bir yılda ulaştığımız 37 ton atığın 32 tonunun mağazalarımızdan gelmesini sağladık.

Projenin ikinci yılında çevre farkındalığını artırmak amacıyla “AI for Planet” adlı yeni bir modül devreye alınacak. Kırsal bölgelerde yer alan 4 ilde düzenlenecek etkinliklerle, çocuklar yapay zekâ ve sürdürülebilirlik temalarıyla buluşturulacak.

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