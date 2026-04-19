Belçika, İrlanda, Portekiz, Slovenya ve İspanya dışişleri bakanları, Orta Doğu’yu kan gölüne çeviren İsrail’e müeyyide uygulanmasını istiyor.

Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanlarının 21 Nisan’da Lüksemburg’da yapacağı toplantıda, Orta Doğu’daki gelişmeler kapsamında İsrail’e yönelik ticari müeyyidelerin yeniden gündeme gelmesi bekleniyor. Toplantının gündemine ilişkin bilgi alınan üst düzey bir AB yetkilisi “müeyyide seçeneklerinin hâlâ masada bulunduğunu” belirterek “Tartışmanın nereye gittiğini göreceğiz” dedi.

BEŞ ÜLKE ÖNCÜLÜK EDECEK

AB’nin, iki devletli çözümü temel çerçeve olarak korumaya odaklandığına işaret eden yetkili, Gazze’deki insani duruma yönelik somut yardımlar ile Filistin yönetimine destek sağlanmasının öncelikli olduğunu, aynı zamanda AB’nin elindeki araçlarla siyasi ve insani alanda angajmanını sürdürmek istediğini vurguladı.

Diplomatik kaynaklara göre, önceki toplantılarda da İsrail’e karşı ticari tedbirler alınmasını savunan Belçika, İrlanda, Portekiz, Slovenya ve İspanya, bu konuyu yeniden gündeme taşıyacak ve başka üye ülkeler de destek verecek.

Aralarında uluslararası insan hakları ve insani yardım kuruluşları ile sendikaların da bulunduğu toplam 64 kuruluş, Avrupa Birliği (AB) kurumlarına hitaben kaleme aldıkları ortak mektupta, İsrail ile ilişkilerde bir dizi adım atılması çağrısında bulunmuştu.

RAFA KALKAN SEÇENEKLER

AB Komisyonunun 2025’te hazırladığı tedbirler arasında İsrail’in AB’nin bilim programı Horizon Europe’tan çıkarılması, aşırı sağcı İsrailli siyasetçiler Bezalel Smotrich ve Itamar Ben-Gvir’e ve Batı Şeria’daki şiddetten sorumlu İsrailli yerleşimcilere müeyyideler yer alıyor. Bütün bu tedbirler, Ekim 2025’teki ateşkesin ardından rafa kalkmıştı.

Diğer yandan Avrupa Vatandaş Girişimi kapsamında üç ayda bir milyonun üzerinde imza toplanarak AB ile İsrail arasındaki Ortaklık Anlaşması’nın askıya alınması da gündeme taşındı. Hollanda Parlamentosu, hükûmetten Avrupa Birliği (AB) ile İsrail arasındaki Ortaklık Anlaşması’nın ticaret bölümünün askıya alınması çağrısında bulunmuştu.

Bu tür müeyyidelerin bir kısmı için üye ülkelerin oy birliği gerekirken, daha önce Viktor Orban liderliğindeki Macaristan hükûmeti bu adımları veto etmişti. Almanya ve İtalya’nın da bu konudaki tutumunu değiştirmesi gerekiyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası