Çinli otomotiv devi BYD, elektrikli ve hibrit araç üretiminde önemli bir eşiği daha geride bıraktı. Şirket, 16 milyonuncu yeni enerji aracını (NEV) banttan indirdi.

BYD, 16 milyonuncu elektrik destekli aracının üretim hattından çıktığını duyurdu ve bu dönüm noktası niteliğindeki aracın ikinci nesil Denza D9 MPV'nin ilk örneği olduğu belirtildi.

BYD’nin ulaştığı bu üretim rakamı, şirketin son yıllardaki ivmesini de ortaya koyuyor. Marka, 10 milyon araç üretimine ulaştıktan sonra sadece iki yıldan kısa sürede 6 milyon ek üretim gerçekleştirdi. Hatta 15 milyondan 16 milyona geçiş yalnızca yaklaşık 120 gün sürdü.

Bu dönüm noktası, BYD'nin 4,6 milyondan fazla araç satarak Çin otomobil pazarında birinciliği elde ettiği ve rekor kırdığı 2025 yılının ardından geldi. Yurtdışı satışlar 1,04 milyon adedi aşarken, şirketin faaliyet alanı 119 ülke ve bölgeye yayıldı.

DENZA D9 EV

Model hem tamamen elektrikli (BEV) hem de plug-in hibrit (PHEV) versiyonlarla sunuluyor. Elektrikli versiyonun CLTC normuna göre 800 km’ye kadar menzil sunduğu açıklanırken, hibrit versiyonun yaklaşık 400 km saf elektrikli sürüş menziline ulaşabildiği belirtiliyor.

Donanım tarafında ise tüm versiyonlarda BYD’nin “God’s Eye 5.0” adı verilen gelişmiş sürüş destek sistemi standart olarak sunuluyor.

Boyutlarıyla da dikkat çeken D9, 5.25 metre uzunluğuyla tam boy MPV sınıfında yer alıyor.

