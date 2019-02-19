Lopez, televizyonlardan canlı yayınlanan konuşmasında, muhalefeti  desteklemesi için orduyu tehdit eden ABD Başkanı Donald Trump'a cevap verdi.

"Kendi devlet başkanımız ve genelkurmay başkanımız var. Adı da Nicolas  Maduro Moros." diyen Lopez, "başından beri anti-emperyalist olan" Venezuela  ordusu Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetlerinin (FANB) "şantaj ve tehditlerle  manipüle edilemeyeceğini" söyledi.

"En yüksek teklifi verene satılan paralı askerler değiliz"

Anayasa ve yasaların dışına çıkmayacaklarını ve Maduro'ya kayıtsız  şartsız bağlı kalmaya devam edeceklerini vurgulayan Lopez, "Bizi tanımlayan bir  şey varsa o da onurdur. Ulusal onur bayrağını taşıyoruz. Eğer bizi cezalandırmak  istiyorlarsa yaptırım uygulayabilirler." değerlendirmesini yaptı.

Lopez, "Yabancı bir hükümetten asla emir almayacaklarının" altını  çizerek, "En yüksek teklifi verene satılan paralı askerler değiliz." ifadesini  kullandı.

"Cesetlerimizi çiğnemeleri gerekecek"

Trump'ın asıl amacının Venezuela'nın zenginliklerini "çalmak" olduğunu  belirten Lopez, "Bir kukla, itaatkar ve vatansever olmayan bir hükümeti göreve  getirmek isteyenler, FANB'de görev yapan kadın ve erkeklerin vicdanı ve  vatansever ruhunu aşamayacaklar. Başaramayacaklar. Böyle bir durumda  cesetlerimizi çiğnemeleri gerekecek." dedi.

Lopez, Trump'ın "insani yardım" yoluyla ülkede iç savaş başlatmak  istediğini savundu.