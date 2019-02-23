Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kudüs İbrani Üniversitesi’nde görev yapan Filistinli Profesör Nadera Shalhoub-Kevorkian, İsrail’deki büyük ilaç şirketlerinin ürettikleri ilaçları, hükûmetin izniyle cezaevindeki Filistinli ve Arap mahkûmlar üzerinde test ettiklerini açıkladı. New York’taki Columbia Üniversitesinde konuşan Profesör Kevorkian, üniversite için bir araştırma projesi yürüttüklerini ve elllerinde iddialarıyla ilgili verilerin bulunduğunu bildirdi. Shalhoub-Kevorkian “Filistinlilerin yaşadığı yerler laboratuvar gibi” diye konuştu. Geçen hafta İsrailli yetkililer hapishanede hayatını kaybeden Filistinli mahkûm Fares Baroud’un cesedini teslim etmeyi reddetmişti. Ailesi Baroud’un İsrail hapishanesinde bu tarz testlere tabi tutulmuş olabileceğinden şüpheleniyor. Shalhoub-Kevorkian ayrıca, orduya bağlı şirketlerin de silahları Kudüs’te işgal altındaki Filistin bölgesinde hatta çocuklar üstünde test ettiklerini anlattı. Profesör “Eylem yapan Filistinlilere karşı gaz bombası mı yoksa koku bombası mı kullanacaklarını deniyorlar” dedi.

BEŞ BİN TEST YAPILDI

Haziran 1997’de İsrail gazetesi Yedioth Ahronoth, Meclis Komitesi Başkanı Dalia Itzik’in itiraflarına yer vermişti. Itzik, İsrail Sağlık Bakanlığının ilaç şirketlerine yeni ilaçlarını test etmeleri için verildiğini söylemişti. Söz konusu iznin ardından cezaevlerinde 5.000 test yapılmıştı. Öte yandan Belçika’nın ACOD Sendikası Sekreteri Robrecht Vanderbeeken, geçtiğimiz sene yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi’nde halkın açlığa mahkûm edildiğini, zehirlendiğini, çocukların kaçırıldığını ve organları için öldürüldüğünü söylemişti. Benzer bir açıklama da Filistin’in Birleşmiş Milletler Daimî Temsilcisi Riyad Mansur “İsrail güçleri tarafından kaçırılan Filistinliler, korneaları başta olmak üzere birçok organı eksik olarak bulunuyor” demişti.