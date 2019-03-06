Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afganistan’ın Celalabad şehrinde havalimanına yakın bir noktada 4 saldırganın düzenlediği intihar saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişinin yaralandığı bildirildi. Saldırının ardından güvenlik güçleri ve saldırgan arasında çatışma yaşandı. Nangarhar Valiliği Sözcüsü Attaullah Khogyani, eylemcinin bir inşaat şirketini hedef aldığı açıkladı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.