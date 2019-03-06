Afganistan’ın Celalabad şehrinde havalimanına yakın bir noktada 4 saldırganın düzenlediği intihar saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişinin yaralandığı bildirildi. Saldırının ardından güvenlik güçleri ve saldırgan arasında çatışma yaşandı. Nangarhar Valiliği Sözcüsü Attaullah Khogyani, eylemcinin bir inşaat şirketini hedef aldığı açıkladı.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Afganistan’da intihar saldırısı: 3 ölü
06.03.2019 - 10:04 | Son Güncelleme: 06.03.2019 - 10:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Afganistan’ın Celalabad şehrinde havalimanına yakın bir noktada düzenlenen intihar saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Afganistan’ın Celalabad şehrinde havalimanına yakın bir noktada 4 saldırganın düzenlediği intihar saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişinin yaralandığı bildirildi. Saldırının ardından güvenlik güçleri ve saldırgan arasında çatışma yaşandı. Nangarhar Valiliği Sözcüsü Attaullah Khogyani, eylemcinin bir inşaat şirketini hedef aldığı açıkladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Afganistan,Celalabad,intihar saldırısı,
608761 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/608761.aspx
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