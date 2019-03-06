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Venezuela'dan Almanya'ya şok! 48 saat süre verdiler
06.03.2019 - 19:39 | Son Güncelleme: 06.03.2019 - 19:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, ülkesinin iç işlerine karıştığı gerekçesiyle Almanya'nın Caracas Büyükelçisi Daniel Kriener'i "istenmeyen kişi" ilan ettiklerini ve Venezuela'yı terk etmesi için 48 saat süre verdiklerini duyurdu.
Etiketler : Venezuela,Almanya,
608862 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/608862.aspx
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