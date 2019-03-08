Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

vrupa Birliği (AB), Suudi Arabistan’la ilgili iki farklı karara imza attı. 28 AB üyesi, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyinde Suudi Arabistan’a karşı adım atılmasını öngören ortak bir bildiri için imza verdi. AB ülkelerinin yanı sıra 8 ülkenin (Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda, Karadağ, Norveç, İzlanda, Monako ve Liechtenstein) daha imza attığı ortak beyanda, Riyad yönetimi Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülen Cemal Kaşıkçı cinayeti sebebiyle hedef alındı. Beyanda, Suudi Arabistan’ın insan hakları konusundaki sicil kaydı eleştirildi. Cenevre müzakereleri elçisi Harald Aspelund, Suudi yetkililere tutuklu bulunan aktivistler ve muhaliflerin serbest bırakılması, Kaşıkçı cinayetinin, BM öncülüğündeki bir heyet tarafından araştırılarak aydınlatılması çağrısında bulundu. AB üyesi 28 ülkenin de dahil olduğu 36 ülke, Kaşıkçı cinayetini “en sert” şekilde kınadı, sorumlulardan hesap sorulması çağrısı yaptı. Bu toplu beyan, 2006’da kurulan BM İnsan Hakları Konseyi için bir ilk olma özelliğini taşıyor. Söz konusu hamle, 2006 senesinden bu yana Suudi Arabistan’ı eleştiren ilk çıkış.

KARA LİSTEYE ALINMADI

Öte yandan yine aynı AB üyesi ülkeler, AB Komisyonu tarafından hazırlanan Suudi Arabistan’ın da aralarında yer aldığı 23 ülkeyi kapsayan terörün finansmanı ve kara para aklama ile mücadelede başarısız ülkeler listesinin reddedilmesine karar verdi. Listenin “şeffaf ve uygun biçimde hazırlamadığı gerekçesiyle ret kararı alındığı” kaydedildi. Bundan sonraki süreçte, AB Komisyonunun üye ülkelerin endişelerini göz önünde bulundurarak yeni bir taslak liste hazırlaması bekleniyor. Tasarı ile, listedeki ülkelerin finans kurumları ve müşterilerinin işlemlerine yönelik AB ülkelerindeki banka ve diğer finans kurumları kontrol ve denetimlerini artırılması hedefleniyor. AB Komisyonunun, Kaşıkçı cinayeti sonrası baskı için Suudi Arabistan’ı listeye almak istediği öne sürülmüştü.

KOMİSYON: ÜZÜLDÜK

AB Komisyonu Baş Sözcüsü Margaritis Schinas “Konseyin siyasi düzeyde herhangi bir görüş alışverişinde bulunmadan AB’yi terörün finansmanı ve kara para aklamadan korumayı amaçlayan listeyi reddetmesinden üzüntü duyuyoruz” dedi. Komisyonun söz konusu listeyi hazırlarken üye devletlerle istişareler yürüttüğünü ve şeffaflığa önem verdiğini belirten Schinas, bundan sonraki süreçte Avrupa Parlamentosunun (AP) listeye ilişkin görüş bildireceğini ifade etti.