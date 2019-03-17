Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, yaptığı açıklamada, eyaletin başkenti Jayapura'da dünden bu yana etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı selde 42 kişinin öldüğünü belirtti. Bölgedeki afette 21 kişinin yaralandığını bildiren Nugroho, bölgede tahliye ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Güney Sulawesi eyaletinde, ocak ayında şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel ve heyelanlarda 68 kişi ölmüştü. Muson yağmurlarının etkisinde olan ve tropikal iklimin yaşandığı Endonezya'da, yıl genelinde aşırı yağışlar nedeniyle sıklıkla su baskını ve toprak kayması meydana geliyor.