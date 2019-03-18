Hollanda polisinden yapılan açıklamada, Utrecht şehri 24 Oktoberplain meydanındaki tramvay istasyonunda silahlı bir adamın ateş açması sonucu çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.
Silahlı adamın olay yerinden kaçtığı kaydedildi.
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Hollanda polisinden yapılan açıklamada, Utrecht şehri 24 Oktoberplain meydanındaki tramvay istasyonunda silahlı bir adamın ateş açması sonucu çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.
Silahlı adamın olay yerinden kaçtığı kaydedildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Hollanda,silahlı saldırı,