Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Winston Peters, "Dini inanç hürriyetine çok önem veren bir ülkeyiz. Müslümanlara yapılan saldırı hepimize yapılan bir saldırıdır." ifadelerini kullandı.

Peters, teröristin, hayatının geri kalan kısmını tek başına bir hücrede geçireceğini belirterek, "Bu konuda araştırılmadık, bakılmadık tek bir noktanın kalmamasını sağlamak amacıyla Yeni Zelanda tarihinin en büyük soruşturması başlatıldı. Ancak, söz konusu kişinin yaptığı saldırının sapkınlığı hiçbir cezayla dengelenemez." şeklinde konuştu.