Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Venezuela’da bir süredir yaşanan kriz, başarısız darbe girişiminde bulundu. Kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis (AN) Başkanı Juan Guaido “1 Mart’ta ülke tarihinin en büyük gösterisini yapacağız” dedikten bir gün önce bir grup askerle darbe girişimini başlattı. Başkent Caracas’taki La Carlota Hava Üssü yakınında Twitter üzerinde 3 dakikalık video yayınlayan Guaido, askerî birliklere ve halka “sokağa çıkın” çağrısında bulundu. Guaido “Venezuela, siyasi bir çatışmaya gömüldü. Özgürlüğümüzü kurtarmak için birlikte sokağa çıkmamız gerekiyor. Hükûmetin yetkilerini üstlenmek için şiddete başvurmadan mücadele edeceğiz” dedi.

ASKERDEN ASKERE MÜDAHALE

Darbeci askerler işaret olarak mavi bandı seçti. La Carlota Hava Üssündeki bazı askerler kollarına mavi bant takarken, bazıları da yüzlerini mavi bant ile kapatmaya çalıştı. Guaido da daha sonra sağ koluna mavi bant taktı. Hükûmet safındaki askerler, Altamira Köprüsü üzerinde aralarında AN milletvekillerinin de bulunduğu kalabalığa gazlı müdahale etti. Başkent Caracas’ta bazı askerî birlikler yolları kesti, bazı yollarda da askerî araçlar görüldü.

ORDU, MADURO’NUN YANINDA

Hükûmet tarafından ilk açıklama Devlet Başkanı Yardımcısı Jorge Rodriguez’den geldi. Rodriguez “Vatan haini askerlerin küçük bir darbe girişimi bastırmaya çalışılıyor’ derken Kurucu Meclis Başkanı Diosdado Cabello, halkı Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu savunmak için başkanlık sarayında toplanmaya çağırdı. Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez de ordunun, Maduro’nun yanında yer aldığını açıkladı. “Silahlı kuvvetler olarak anayasal düzeni savunmaya yemin ettik. Hain darbe girişimi karşısında teyakkuzdayız. Askerî birliklerde olağan dışı bir durum söz konusu değil, herkes komutanların emrindedir. Guaido hain” diye konuştu.

MADURO’DAN ÇAĞRI

Darbe girişiminden saatler sonra Venezuela lideri Maduro’dan açıklama geldi. Maduro "Komutanlar anayasaya bağlılıklarını ifade ettiler. Halkı, vatanı ve anayasal düzeni korumak için sokağa davet ediyorum" dedi.

BAŞSAVCI: HEDEFLERİ İÇ SAVAŞ

Venezuela Başsavcısı Tarek William Saab “Özgürlük operasyonu adı altında ülkede kanlı bir savaş çıkartmak istiyorlar. Hukuk yolunu işleteceğiz. Darbe girişimine kalkışanlara gerekli hukuki yaptırımları uygulayacağız” dedi. Darbe girişimimin ABD destekli olduğunu savunan Saab “Venezuela halkını, anayasa ve demokrasiye yapılan bu darbe girişimine karşı devrimleri korumaya çağırıyoruz. Ülkede iç savaş çıkarmak istiyorlar.

ABD’DEN GUAIDO’YA DESTEK

ABD’den peş peşe gelen açıklamalarda darbe girişimine destek verildi. İlk açıklama Beyaz Saray’dan gelirken, “ABD Başkanı Trump bilgilendirildi ve durumu takip ediyor” denildi.

Trump ise sosyal medya hesabından, “Venezuela’daki gelişmeleri çok yakından takip ediyorum. Amerika Birleşik Devletleri, Venezuela halkı ve özgürlüklerinin yanında!” mesajını paylaştı. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence “Amerika, demokrasi ve özgürlük Venezuela’da yeniden tesis edilene kadar yanınızda duracak” dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı ise taraflara, şiddetten vazgeçme çağrısı yaparak, “Her türlü işlem, yalnızca anayasaya uygun ve tahrip edici dış müdahale olmaksızın, yasal alan içinde yapılmalı’’ açıklamasında bulundu.

ERDOĞAN: DARBECİLERİ KINIYORUZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela’daki darbe girişimiyle ilgili şunları kaydetti: Halkın egemen olduğu, başkanının seçimle iş başına geldiği Venezuela’ya postmodern bir koloni valisi atama gayreti içinde olanlar bilmelidir ki bir ülkenin nasıl yönetileceği ancak demokratik seçimlerle belirlenir. Demokrasilerde sandık esastır. Darbelerle mücadele etmiş, darbelerin meydana getirdiği olumsuz sonuçları yaşamış bir ülke olarak, Venezuela’daki darbe girişimini kınıyoruz. Tüm dünya Venezuela’da halkın demokratik tercihlerine saygı duymak zorundadır.

GUAIDO İLE LOPEZ YAN YANA

Darbe girişiminde, Guaido’nun yanında yer alan bir isim dikkat çekti. Önceki Devlet Başkanı Hugo Chavez’e karşı 2002 yılında yapılan başarısız darbe girişimine destek veren, 2014 yılında ise 13 yıl hapse mahkûm edilen Popular (VP) “Halkın İradesi” lideri Leopoldo Lopez’in serbest bırakıldığı ortaya çıktı. Lopez, kendisini Guaido’ya bağlı güvenlik güçlerinin serbest bıraktığını söyleyerek, protesto çağrısında bulundu.