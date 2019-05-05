Suriye’de Beşar Esad rejimi ve Rus savaş uçakları, İdlib kırsalına saldırmaya devam ediyor. Esad rejimine bağlı askerler tarafından Kafr Nabl kasabasına yapılan saldırıda biri sağlık çalışanı olmak üzere 2 sivil hayatını kaybetti. Kafr Nabl’ın yakınındaki Tramla köyüne gerçekleştirilen Rus hava saldırısında da biri çocuk 2 kişi hayatını kaybederken, enkaz altında kalanları kurtarma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. 
Yerel kaynaklardan yapılan açıklamaya göre, Hama ve İdlib’te rejim ve Rus savaş uçakları toplam 70 hava saldırısı gerçekleştirdi. 