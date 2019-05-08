Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Polis tarafından yapılan açıklamada, Kabil’de patlama meydan geldiği bildirildi. Patlamanın meydana geldiği bölgede insani yardım kuruluşu Care International Ofisi ile başsavcılık ve polis karakolu bulunduğu öğrenildi. Kabil Polisi Sözcüsü Ferdous Faramarz, patlamanın ardından 2 saldırganın bir binaya girdiğini ifade etti.

Patlamada can kaybı olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.