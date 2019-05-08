Polis tarafından yapılan açıklamada, Kabil’de patlama meydan geldiği bildirildi. Patlamanın meydana geldiği bölgede insani yardım kuruluşu Care International Ofisi ile başsavcılık ve polis karakolu bulunduğu öğrenildi. Kabil Polisi Sözcüsü Ferdous Faramarz, patlamanın ardından 2 saldırganın bir binaya girdiğini ifade etti.
Patlamada can kaybı olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.
Kabil’de patlama
08.05.2019 - 11:18 | Son Güncelleme: 08.05.2019 - 11:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Afganistan’ın başkenti Kabil’de patlama meydana geldiği belirtildi.
Polis tarafından yapılan açıklamada, Kabil’de patlama meydan geldiği bildirildi. Patlamanın meydana geldiği bölgede insani yardım kuruluşu Care International Ofisi ile başsavcılık ve polis karakolu bulunduğu öğrenildi. Kabil Polisi Sözcüsü Ferdous Faramarz, patlamanın ardından 2 saldırganın bir binaya girdiğini ifade etti.
Kaynak: İHA
Etiketler : kabil,patlama,dünya,
622958 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/622958.aspx
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